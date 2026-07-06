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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD'li golcü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi futbol dünyasında tartışılmaya devam ediyor. Karara tepki gösteren son isim ise İtalya Futbol Federasyonu'nun yeni başkanı Giovanni Malago oldu.

GÖREVE YENİ GELDİ, İLK BÜYÜK ÇIKIŞINI YAPTI

22 Haziran'da İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanlığı görevine seçilen Giovanni Malago, FIFA'nın Balogun kararıyla ilgili İtalyan devlet radyosu RAI'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Malago, "Bu garip bir hikaye. Bana saçma geliyor." ifadelerini kullandı.

'BU KARAR SİYASİ'

FIFA Disiplin Talimatı'nın ilgili maddesini incelediğini belirten Malago, kararın yalnızca hukuki değil siyasi yönü de olduğunu savundu.

İtalyan futbolunun yeni patronu, "Neyse ki bu madde ulusal liglerde uygulanamıyor. Aksi takdirde tam bir kaos yaşanırdı. Kendimizi kandırmayalım, bu kararın açıkça siyasi bir niteliği var." dedi.

'ÇOK TEHLİKELİ BİR EMSAL'

Malago, FIFA'nın aldığı kararın gelecekte benzer olaylar için tehlikeli bir örnek oluşturabileceğini belirterek, "Bu son derece tehlikeli bir emsal. Umarım bunun farkına varırlar. Tam dolu statlar ve büyük bir coşkuyla oynanan bu Dünya Kupası'nı destekliyorum ancak böyle bir karar gördüğünüzde futbolun temelindeki liyakat sistemini baltalıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

BALOGUN KARARI TARTIŞILMAYA DEVAM EDİYOR

ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun, Bosna Hersek ile oynanan son 32 turu maçında Tarik Muharemovic'e yaptığı müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görmüştü.

FIFA Disiplin Kurulu ise 25 yaşındaki futbolcunun otomatik bir maçlık cezasını bir yıllık deneme süresiyle ertelemiş ve Balogun'un Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giymesinin önünü açmıştı. Karar, başta Belçika olmak üzere futbol kamuoyunda geniş tartışmalara neden olmaya devam ediyor.