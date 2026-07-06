FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan ABD'li oyuncu Folarin Balogun'un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle otomatik olarak aldığı 1 maçlık men cezasının ertelenmesine ilişkin yaşanan tartışmalarda sessizliğini bozdu.

FIFA'nın resmi sosyal medya hesabı aracılığıyla yazılı açıklamada bulunan Infantino, Disiplin Komitesi'nin özerkliğine dikkat çekerek alınan kararlara hepsine katılmasa da saygı gösterdiğini ifade etti.

INFANTINO: 'BU KONUYLA ALAKALI TRUMP'TAN TELEFON ALDIM'

Infantino'nun açıklaması şu şekilde:

“Folarin Balogun’un askıya alınmasıyla ilgili bağımsız FIFA Disiplin Komitesi’nin kararına dair kamuoyunun yorumlarını gördüm ve FIFA’nın yönetişiminin temel bir ilkesini bir kez daha vurgulamak istiyorum.

“FIFA’nın yargı organları bağımsızdır. Özerk bir şekilde çalışır, FIFA Disiplin Kodeksi’ni uygular ve davaları, kendileri önünde bulunan geçerli düzenlemeler ve somut olgulara dayanarak karara bağlarlar. Bağımsızlıkları, futbolun inandırıcılığı ve bütünlüğü için esastır ve bu her zaman saygı görmelidir.

“Evet, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile FIFA Dünya Kupası’yla ilgili konuları düzenli olarak görüşürüm ve bu konuda Donald Trump’tan bir telefon aldım; tıpkı dünya genelinden devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş dünyası yöneticilerinden pek çok farklı konuda telefonlar aldığım gibi. Görüşmemiz sırasında, FIFA’nın bağımsız yargı organlarını içeren devam eden bir hukuki sürecin olduğunu ve davanın yetkili organlarca zamanında karara bağlanacağını açıkladım. FIFA sistemi işte böyle işler ve bu, her zaman savunacağım bir ilkedir.

“FIFA Disiplin Komitesi’nin kararlarını yayınlandıklarında okurum. Bazen bunlar beni şaşırtır. Bazen katılıyorum, bazen katılmıyorum.

“Ancak her zaman yaptığım şey, bu kararlara ve bunları veren organların özerkliğine saygı duymaktır. Bir karardan kişisel olarak hoşlanıp hoşlanmamamız önemsizdir. Bağımsız kurumlara ve hukukun üstünlüğüne saygı, rekabetlerimizin bütünlüğünü ve FIFA’nın inandırıcılığını her zaman koruyan şeydir.”