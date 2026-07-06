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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ABD Milli Takımı'nın golcüsü Folarin Balogun'un kırmızı kart cezası etrafındaki tartışmalar büyümeye devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile görüştüğünü açıklayarak Balogun'un cezasının yeniden değerlendirilmesini talep ettiğini söyledi.

'BU FAUL DEĞİLDİ'

Trump, yaptığı açıklamada Balogun'un kırmızı kart gördüğü pozisyonun hatalı değerlendirildiğini savundu.

"Ben sporu seven biriyim ve spordan gerçekten iyi anlarım. O bir faul değildi. Kural ihlali bile değildi. Sadece son sürat koşan ve kazara çarpışan iki adamdı." ifadelerini kullanan Trump, oyuncunun bir sonraki maçta forma giyemeyecek olmasının adil olmadığını dile getirdi.

'FIFA'DAN İNCELENMESİNİ İSTEDİM'

ABD Başkanı, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile bu konuyu görüştüğünü belirterek, "Birini henüz oynanmamış bir maç için nasıl cezalandırırsınız? Bu çok adaletsiz. Bu yüzden FIFA'dan pozisyonun yeniden incelenmesini istedim." dedi.

Trump ayrıca karşılaşmanın hakemini de eleştirerek geçmişiyle ilgili şüpheleri olduğunu öne sürdü.

FIFA KARARI TARTIŞMA YARATTI

FIFA Disiplin Kurulu, Balogun'un Bosna Hersek maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle otomatik bir maçlık cezasını disiplin talimatının ilgili maddesi kapsamında askıya almış ve ABD'li futbolcunun Belçika ile oynanacak son 16 turu maçında forma giymesinin önünü açmıştı.

Bu kararın ardından futbol dünyasından tepki sesleri yükselirken, Trump'ın FIFA ile doğrudan görüştüğünü açıklaması da turnuvada siyasi müdahale ve futbol yönetiminin bağımsızlığı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.