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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA, FIFA’nın Balogun ile ilgili aldığı kararın ardından dikkat çeken bir açıklama yayımladı. Avrupa futbolunun çatı kuruluşu, söz konusu kararın hem turnuvanın bütünlüğünü hem de futbolun güvenilirliğini tehlikeye attığını savundu.

“OYUNUN BÜTÜNLÜĞÜ TEHLİKEYE GİRER”

UEFA açıklamasında, kuralların uygulanmasındaki tutarlılığın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Kuralların kesinliği, onları korumakla görevli kişiler tarafından artık garanti edilemediğinde, oyunun bütünlüğü tehlikeye girer ve organizasyonun güvenilirliği zedelenir.”

“EMSAL OLUŞTURACAK”

Açıklamada, FIFA’nın aldığı kararın devam eden turnuva için önemli sonuçlar doğurabileceği belirtilerek, benzer olaylarda eşit uygulama beklentisinin oluşacağı ifade edildi.

UEFA, “Bu karar, devam eden turnuvada bir emsal oluşturur. Bundan sonra benzer durumlarda eşit uygulama talep edilecek ve bu da turnuvanın zararına olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞAŞKINLIK İÇİNDEYİZ”

UEFA, açıklamasının sonunda FIFA’nın kararını sert ifadelerle eleştirerek şu sözlere yer verdi:

“Böylesine benzeri görülmemiş, anlaşılmaz ve haklı gösterilemez bir karar karşısında duyduğumuz şaşkınlığı ifade ediyoruz.”