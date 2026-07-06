İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM), 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü itibarıyla güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Hafta boyunca megakentte az bulutlu ve açık bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor.
AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, yeni haftanın hava durumu raporunu X hesabı üzerinden paylaştı. İstanbul’un yoğunlukla güneşli bir haftayı yaşayacak. Ancak Perşembe için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gerçekleştirildi. Serinletici etki ise sert esmesi beklenen poyrazdan olacak.Gülsüm Hülya Sundu
AKOM'un verilerine göre, önümüzdeki hafta boyunca İstanbul'da hava sıcaklıkları 29 ile 32 derece aralığında seyredecek.
Ancak bunaltıcı sıcakların etkisini kuzeydoğu yönünden (Poyraz) aralıklarla 10 ila 40 km/s hızla kuvvetli şekilde esen rüzgarlar kıracak. Nem oranının yüzde 30 ile 70 arasında değiştiği kentte, deniz suyu sıcaklığı ise 24 derece seviyelerinde bulunuyor.
Raporda yer alan en dikkat çekici detay ise haftanın ortasında yaşanacak hava değişimi oldu.
Hafta boyunca (Perşembe hariç) herhangi bir yağış beklenmezken, 9 Temmuz Perşembe günü megakent gök gürültülü sağanak yağışın etkisine girecek.
Perşembe günü sıcaklıkların 28 dereceye kadar düşmesi ve metrekareye 3 ila 7 kilogram arasında yağış düşmesi öngörülüyor.
6 Temmuz Pazartesi: Sabah 23°C, öğle 29°C, akşam 22°C, gece ise 19°C seviyelerinde. Gün genelinde yağış beklenmiyor.
7 Temmuz Salı: Az bulutlu ve açık. En düşük 19°C, en yüksek 30°C. Yağış beklenmiyor.
8 Temmuz Çarşamba: Az bulutlu ve açık. En düşük 20°C, en yüksek 32°C. Yağış beklenmiyor.
9 Temmuz Perşembe: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. En düşük 18°C, en yüksek 28°C. (3-7 kg arası yağış).
10 Temmuz Cuma: Az bulutlu ve açık. En düşük 18°C, en yüksek 29°C. Yağış beklenmiyor.
11 Temmuz Cumartesi: Az bulutlu ve açık. En düşük 21°C, en yüksek 32°C. Yağış beklenmiyor.
12 Temmuz Pazar: Az bulutlu ve açık. En düşük 22°C, en yüksek 32°C. Yağış beklenmiyor.