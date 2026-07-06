FIFA 2026 Dünya Kupası'na şampiyonluk hedefiyle gelen Brezilya, Son 16 Turu'nda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı
Sambacıların Norveç'e 2-1 yenilerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından yıldız futbolcu Neymar, gözyaşlarına hakim olamadı.Kaynak: Haber Merkezi / AA
Son düdüğün çalmasıyla birlikte yere yıkılan yıldız futbolcu Neymar'ı takım arkadaşları teselli etti.
MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI AÇIKLADI
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.
34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.
"DENEDİM AMA SONA ERDİ, BURADA SON NOKTAYI KOYDUM"
New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.
34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak milli takım kariyerini sonlandırmış oldu.