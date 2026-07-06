Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı

Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı

Sambacıların Norveç'e 2-1 yenilerek FIFA 2026 Dünya Kupası'na veda ettiği maçın ardından yıldız futbolcu Neymar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: Haber Merkezi / AA
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Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı - Resim: 1

FIFA 2026 Dünya Kupası'na şampiyonluk hedefiyle gelen Brezilya, Son 16 Turu'nda Norveç'e 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

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Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı - Resim: 2

Son düdüğün çalmasıyla birlikte yere yıkılan yıldız futbolcu Neymar'ı takım arkadaşları teselli etti.

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Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı - Resim: 3

MİLLİ TAKIMI BIRAKTIĞINI AÇIKLADI

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek turnuvaya veda eden Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, milli takımından emekli olduğunu duyurdu.

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Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı - Resim: 4

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak noktaladı.

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Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı - Resim: 5

"DENEDİM AMA SONA ERDİ, BURADA SON NOKTAYI KOYDUM"

New York New Jersey Stadı'nda maç sonrasında milli takım kariyeriyle ilgili Brezilya basınından Globo'ya konuşan Neymar, "Denedim ama sona erdi. Burada noktayı koydum." ifadelerini kullandı.

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Neymar'dan şok karar: İki cümlelik açıklamasıyla futbol dünyasını sarstı - Resim: 6

34 yaşındaki forvet, milli takım kariyerini 130 maçta attığı 80 golle "Sambacılar"ın en çok gol atan oyuncusu olarak milli takım kariyerini sonlandırmış oldu.

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