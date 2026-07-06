İslam Memiş 1,5 ay sonrasını işaret etti: Gram altın için rakam verdi

Ankara’daki NATO Zirvesi Borsayı Uçurabilir

Bu haftanın en önemli makroekonomik ve siyasi gelişmesinin Ankara'da yapılacak NATO zirvesi olduğunu söyleyen Memiş, savunma sanayii ve borsalar için pozitif sinyaller verdi: "Bu hafta küresel ekonomilerde, piyasalarda önemli bir veri akışı yok. Sadece çarşamba akşamı Fed toplantı tutanakları var. Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. İşte Japonya'da, Almanya'da Euro bölgesinde enflasyon rakamları var. Çok önemli bir etkileşime neden olmaz. Ama bu haftanın gündemi NATO zirvesi. Bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak.