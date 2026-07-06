Küresel ve yurt içi piyasalar yeni haftaya hareketli bir başlangıç yaparken, finans analisti İslam Memiş katıldığı canlı yayında yatırımcıların rehberi olacak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bu hafta piyasalarda çok yoğun bir veri akışı olmadığını belirten Memiş; Fed tutanakları, enflasyon rakamları ve özellikle Ankara'da toplanacak olan NATO zirvesinin piyasaların ana odağı olacağını vurguladı.
İslam Memiş 1,5 ay sonrasını işaret etti: Gram altın için rakam verdi
Altın fiyatlarında yaşanan küresel yükseliş dalgası ve piyasalardaki son hareketlilik milyonlarca yatırımcı tarafından nefesler tutularak takip edilirken, ünlü Finans Analisti İslam Memiş’ten ezber bozan bir tahmin geldi. Memiş, gram altın için kritik rakamlar vererek 1,5 ay sonrasını işaret etti.Züleyha Öncü
Fiziki Gram Altında O Aralığa Dikkat: "6.200 - 6.400 TL"
Haber Global ekranlarında emtia piyasasındaki son durumu değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, altının yeni haftaya kar satışlarıyla başladığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta emtia fiyatları yükselişle haftayı tamamlamıştı. Kar satışlarıyla haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.157 dolar seviyesinde. Burada 4.058 dolar seviyesini bu haftanın özelinde destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Daha sonra tekrar 4.300 dolar seviyesi hedef konumunda olabilir.
Gram altın TL fiyatı 6.300 TL seviyesinin üzerinde haftayı tamamlamıştı. Şu anda 6.287 TL seviyesinde fiziki altın. Burada da 6.200 - 6.400 TL aralığını takip etmeye devam edeceğiz."
Ankara’daki NATO Zirvesi Borsayı Uçurabilir
Bu haftanın en önemli makroekonomik ve siyasi gelişmesinin Ankara'da yapılacak NATO zirvesi olduğunu söyleyen Memiş, savunma sanayii ve borsalar için pozitif sinyaller verdi: "Bu hafta küresel ekonomilerde, piyasalarda önemli bir veri akışı yok. Sadece çarşamba akşamı Fed toplantı tutanakları var. Bu tarafı yakından takip etmeye devam edeceğiz. İşte Japonya'da, Almanya'da Euro bölgesinde enflasyon rakamları var. Çok önemli bir etkileşime neden olmaz. Ama bu haftanın gündemi NATO zirvesi. Bütün dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak.
NATO zirvesindeki açıklamalar, buradaki yeni anlaşmalar küresel piyasaların odağında olacak. Tabii buradaki yeni anlaşmalar dünyadaki savunma sanayiler tarafında borsalarda mutlaka bir etkileşime neden olacak. Küresel borsalarda, yurt içi borsalarda bunun pozitif seyrini görebiliriz.
Borsa İstanbul 100 endeksi haftayı 14.417 puan seviyesinden tamamlamıştı. Burada 14.200 - 14.600 puan aralığını ama devamında tekrar 14.800 puan seviyesini direnç seviyesi olarak teknik olarak takip etmeyi sürdüreceğiz. Kısa vadeli kar satışı devamında tekrar görünümün pozitif yönde olduğunu söyleyebiliriz."
Brent Petrol 68 Dolara Gerileyebilir, Döviz Sakin
Akaryakıt zamlarının gölgesinde brent petrol fiyatlarındaki teknik kırılmaları da yorumlayan İslam Memiş, döviz kurlarının haftaya stabil başladığını belirterek analizine şöyle devam etti: "Brent petrolün varil fiyatı önemli bu hafta bizim için. Şu anda 72 dolar seviyesinde. 72-74 dolar aralığını takip edeceğiz bu haftanın özelinde. Ama bu hafta tekrar 70 dolar seviyesinin altında sarkabilir.
Brent petrolün varil fiyatı 68 dolar seviyesine kadar gerileyebilir. Teknik olarak 68 dolar seviyesini burada destek seviyesi olarak takip edeceğiz. Döviz kurları da haftaya stabil, sakin bir seyirde başladı. Dolar uluslararası piyasalarda güçlü. Dediğim gibi bu hafta dünyanın gözü kulağı Ankara'da NATO zirvesinde olacak. Bu hafta genel hatlarıyla NATO zirvesinin konuşulacağı bir hafta olacak piyasalar tarafından."
"1,5 Ay Sonra Piyasalarda Pozitif Seyir Başlayacak"
Canlı yayında kendisine yöneltilen "NATO zirvesi bittikten sonra piyasalarda gözle görülür büyük değişiklikler beklenir mi?" sorusuna da çok net yanıt veren İslam Memiş, yatırımcılara sabır tavsiye ederek 1,5 ay sonrasını işaret etti: "1-1,5 aylık süreç içerisinde piyasalar bir tatil modunda.
Biraz daha yatay sürece kendine almış olabilir ama ondan sonraki hikayelere baktığımız zaman şu anda negatif bir durum yok piyasalar için. Biraz daha pozitif bir hikaye arayışında olan bir piyasa var karşımızda. Şu andaki koşullar yatay seyri işaret ediyor ama 1,5 ay sonra biraz daha pozitif seyirden bahsedebiliriz."
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