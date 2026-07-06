Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı