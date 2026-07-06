Yeniçağ Gazetesi
06 Temmuz 2026 Pazartesi
İstanbul 19°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 6 Temmuz Pazartesi gününe ilişkin kritik hava durumu haritasını yayınladı. Rapora göre bugün özellikle öğle saatlerinden itibaren yurdun büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar ve kuvvetli rüzgar aynı anda etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 1

Saat 12.00 ile 18.00 arasında zirve yapması beklenen hava hareketlerinde; Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ve Kuzeydoğu Anadolu genelinde "Kuvvetli Yağış" alarmı verildi.

1 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 2

Ege kıyılarında rüzgarın hızının saatte 30-50 kilometreyi bulması beklenirken, Güneydoğu Anadolu genelinde ise güneşli ve sıcak hava etkisini sürdürecek. Marmara ve Ege genelinde ise parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

2 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 3

İşte meteorolojinin açıkladığı verilere göre bölge bölge ve il il hava durumu:

3 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 4

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra bölgenin güneybatısında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

4 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 5

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla bölgenin iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Muğla'nın iç kesimleri ile Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğleden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 33°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

5 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 6

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin iç ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 33°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 30°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 30°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

6 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 7

İÇ ANADOLU

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı bulutlu

KONYA °C, 27°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT °C, 24°C
Parçalı bulutlu

7 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 8

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BARTIN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

8 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 9

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde; öğleden sonra Rize ve Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 10

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

10 11
Meteoroloji saat verdi: 5 ilde sarı kod, 19 ilde gök gürültülü sağanak yağış - Resim: 11

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro