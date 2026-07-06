Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı oldu. Seçmenlerin yüzde 26,3'ü bu soruya bir yanıt vermedi veya görüş bildirmedi.