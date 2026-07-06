Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?

Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?

ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen yeni anket çalışması, seçmenlerin "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?" sorusuna verdiği yanıtları ortaya koydu. Sonuçlar gündem oldu.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 1

Anket firmaları art arda anketlerini duyurmaya devam ediyor. ASAL Araştırma 6-14 Haziran tarihlerinde 26 ilde gerçekleştirdiği yeni anketinde 2 bin seçmene "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?" diye sordu.

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 2

MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA

Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 26,0'ı muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görmek istediğini belirtti.

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 3

Mansur Yavaş'ı, yüzde 16,5 oranında destek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 4

DİĞER İSİMLERİN OY ORANLARI

Listenin devamında öne çıkan diğer isimler ve destek oranları ise şu şekilde sıralandı:

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 5

Özgür Özel: Yüzde 7,2

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 6

Selahattin Demirtaş: Yüzde 4,6

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 7

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 3,2

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 8

Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 2,4

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 9

Ümit Özdağ: Yüzde 2,0

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 10

Fatih Erbakan: Yüzde 2,0

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 11

Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,8

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 12

Muharrem İnce: Yüzde 1,4

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 13

KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ

Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı oldu. Seçmenlerin yüzde 26,3'ü bu soruya bir yanıt vermedi veya görüş bildirmedi.

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 14

Diğer seçeneklerde yer alan isimlere verilen destek ise toplamda yüzde 6,6 seviyesinde kaldı.

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 15

ASAL Araştırma'nın "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?" sorusuna yanıt aradığı, katılımcıların yüzde 26,0 ile "Mansur Yavaş" dediği yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.

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Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı? - Resim: 16
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