Anket firmaları art arda anketlerini duyurmaya devam ediyor. ASAL Araştırma 6-14 Haziran tarihlerinde 26 ilde gerçekleştirdiği yeni anketinde 2 bin seçmene "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?" diye sordu.
Yeni anket ASAL Araştırma'dan: Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı sizce kim olmalı?
ASAL Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen yeni anket çalışması, seçmenlerin "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?" sorusuna verdiği yanıtları ortaya koydu. Sonuçlar gündem oldu.Dilek Taşdemir
MANSUR YAVAŞ İLK SIRADA
Anket sonuçlarına göre, katılımcıların yüzde 26,0'ı muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olarak Anakara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı görmek istediğini belirtti.
Mansur Yavaş'ı, yüzde 16,5 oranında destek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu takip etti.
DİĞER İSİMLERİN OY ORANLARI
Listenin devamında öne çıkan diğer isimler ve destek oranları ise şu şekilde sıralandı:
Özgür Özel: Yüzde 7,2
Selahattin Demirtaş: Yüzde 4,6
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 3,2
Müsavat Dervişoğlu: Yüzde 2,4
Ümit Özdağ: Yüzde 2,0
Fatih Erbakan: Yüzde 2,0
Yavuz Ağıralioğlu: Yüzde 1,8
Muharrem İnce: Yüzde 1,4
KARARSIZLARIN ORANI DİKKAT ÇEKTİ
Anketin en dikkat çekici sonuçlarından biri ise "Fikrim yok/Cevap yok" diyenlerin oranı oldu. Seçmenlerin yüzde 26,3'ü bu soruya bir yanıt vermedi veya görüş bildirmedi.
Diğer seçeneklerde yer alan isimlere verilen destek ise toplamda yüzde 6,6 seviyesinde kaldı.
ASAL Araştırma'nın "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetin adayı sizce kim olmalı?" sorusuna yanıt aradığı, katılımcıların yüzde 26,0 ile "Mansur Yavaş" dediği yeni anket sonuçları sosyal medyada da gündem oldu.