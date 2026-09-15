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Kaynak: İHA

İskenderun ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde 8 Eylül tarihinde yaşanan olayda iş yeri kurşunlama olayı yaşandı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla faillerin; C.G. ile M.T. olduğu tespit edildi ve şahısları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin Karaağaç Mahallesi'nde saklandığı ikamete düzenlenen operasyonda iş yeri kurşunlayan 2 şahıs yakalandı.

Operasyon sırasında aynı adreste saklanan uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma suçundan aranan E.B. isimli şahıs ise balkondan kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Adli makamlara sevk edilen C.G. ve M.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.