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Kaynak: AA / DHA / İHA

Adana’da jandarma ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ile ruhsatsız silah kullanımının ve silah ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi. Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmada belirlenen adresler takibe alındı.

Ekipler tarafından 1 ev, 1 iş yeri ve 1 araca operasyon düzenlendi.

BİNLERCE UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında adreslerde ve araçta yapılan aramalarda 3 bin 735 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 1 Kalaşnikof piyade tüfeği bulundu. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve silah ekipler tarafından muhafaza altına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin tamamı tutuklandı.