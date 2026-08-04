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Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Maarif Vakfı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında hayata geçirilen program, iki aşamalı olarak düzenlenecek.

Fransa Etabı: 25 – 30 Eylül 2026 tarihlerinde Türk gençler Fransa'da ağırlanacak.

Türkiye Etabı: 26 – 31 Ekim 2026 tarihlerinde ise Fransız gençler Türkiye'de misafir edilecek.

Programa kabul edilecek gençler; Strazburg ve Colmar başta olmak üzere Avrupa'nın tarihi ve kültürel merkezlerini yerinde inceleme, atölye çalışmaları, saha incelemeleri ve gönüllülük faaliyetlerine katılma imkanı bulacak.

STRAZBURG VE COLMAR ZİYARET EDİLECEK

Program kapsamında Strazburg'a uçacak olan gençler, kentin en simgesel noktalarını ziyaret edecek. Gezi rotasında öne çıkan yerler şunlar:

Strazburg: Avrupa Parlamentosu Binası, Kleber Meydanı, Notre Dame Katedrali, Vauban Barajı, Kapalı Köprüler, Grande ile ve Rohan Sarayı.

Colmar ve Çevresi: Colmar Eski Şehir Merkezi, Küçük Venedik, Kapalı Çarşı, Oyuncak ve Tren Müzesi ile Kayserberg ve Eguisheim gibi tarihi Orta Çağ köyleri.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI: KİMLER BAŞVURABİLİR?

Bakanlık tarafından oluşturulacak komisyonun değerlendirmesi sonucu 20 asil ve 20 yedek katılımcı seçilecek. Başvuru yapacak adaylarda aranan kriterler şu şekilde belirlendi:

Yaş Sınırı: Başvuru tarihi itibarıyla 18-25 yaş arasında olmak.

Eğitim Durumu: Üniversitelerin ön lisans, lisans veya lisansüstü programlarında öğrenci ya da mezun olmak.

Yabancı Dil ve Yetkinlik: Temel düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmak, temsil kabiliyeti yüksek bulunmak.

Sosyal Katılım: Sportif, kültürel veya sosyal faaliyetlerde aktif rol almak, gönüllülük çalışmalarına katılmış olmak.

Sağlık ve Adli Durum: Seyahate engel sağlık sorununun bulunmaması ve herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

E-GENÇ BAŞVURUSU NASIL VE NE ZAMAN YAPILIR?

Türkiye–Fransa Uluslararası Gençlik Değişimi Programı başvuruları 3 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 7 Ağustos 2026 saat 23.59/24.00'e kadar devam edecek.

BAŞVURU KANALI

Başvurular sadece e-Genç sistemi üzerinden çevrim içi yapılmaktadır. E-posta veya fiziki evrakla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURU SONUÇLARI

Değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sitesinden duyurulacaktır.

GEREKLİ BELGELER

Hak kazanan katılımcılardan öğrenci belgesi/diploma, dil belgesi (varsa) ve adli sicil kaydı elektronik ortamda talep edilecektir.