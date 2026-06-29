Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları başlıyor.

Yaz boyunca gençler futbol, voleybol, masa tenisi, yüzme ve okçuluk branşlarını keşfederek aktif bir yaz tatili geçirecek.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada 30 Haziran Salı günü saat 17.30’da merkez sentetik sahasında gerçekleştirilecek yaz spor okulları açılış programına gençler davet edilerek, “Yaz boyunca sporla buluşmak, yeni branşlar keşfetmek ve aktif bir tatil geçirmek isteyen herkesi Yaz Spor Okulları Açılış Programına bekliyoruz.” denildi.