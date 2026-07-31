Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri

Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri

World Population Review'un 2026 raporunda yer alan 2024 uluslararası turist verileri açıklandı. Fransa zirvedeki yerini korurken, Türkiye milyonlarca ziyaretçiyle dünyanın en çok tercih edilen ülkeleri arasında ilk 10'a girdi.

Kaynak: Diğer
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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 1

World Population Review'un 2026 raporunda paylaşılan 2024 uluslararası turist verilerine göre, dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri belli oldu.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 2

Listede Fransa 102 milyon ziyaretçiyle ilk sırada yer alırken, Türkiye 60,6 milyon uluslararası turist ağırlayarak 4. sıradaki yerini korudu. Böylece Türkiye, turizmdeki güçlü performansını bir kez daha ortaya koydu.

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 3

Dünyanın en çok ziyaret edilen 10 ülkesi

1. Fransa: 102 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 4

2. İspanya: 93,8 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 5

3. ABD: 73,4 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 6

4. Türkiye: 60,6 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 7

5. İtalya: 57,7 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 8

6. Meksika: 45 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 9

7. Birleşik Krallık: 41,8 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 10

8. Almanya: 37,5 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 11

9. Japonya: 36,9 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 12

10. Yunanistan: 36 milyon ziyaretçi

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Dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri açıklandı: İşte Türkiye'nin yeri - Resim: 13

World Population Review'un 2026 raporunda yer alan 2024 verileri, Türkiye'nin küresel turizm pazarındaki güçlü konumunu koruduğunu ve dünyanın en çok ziyaret edilen ülkeleri arasında ilk 5'te yer almaya devam ettiğini gösterdi.

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