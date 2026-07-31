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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde spor faaliyetlerine katılan çocuklarla bir araya gelerek bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında polis ekipleri, çocuklara polislik mesleğini tanıtırken, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve bilinçli kullanımı hakkında da bilgi verdi. Ayrıca Toplum Destekli Polislik faaliyetleri anlatılarak güvenlik konusunda farkındalık oluşturuldu.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çocukların erken yaşta güvenlik bilinci kazanmasının önemine dikkat çekerek, bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağlamak amacıyla benzer farkındalık çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti.