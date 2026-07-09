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Kaynak: AA

Bahreyn İçişleri Bakanlığının sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, ülke genelinde sirenlerin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, halktan sakin olmaları, en yakın güvenli yerlere yönelmeleri ve haberleri resmi kanallardan takip etmeleri istendi.

BAHREYN GECE BOYUNCA ALARM VERDİ

Bakanlık, gece boyunca iki kez benzer uyarıda bulunmuş, Bahreyn ordusu sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, İran'dan düzenlenen saldırıların engellendiğini duyurmuştu.

Bahreyn ordusundan bu sabah yapılan yazılı açıklamada, İran'ın sabah saatlerinde Bahreyn'de füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) "sivil noktaları hedef aldığı", ülke hava savunma sistemlerinin İran'a ait çok sayıda hava saldırısını engellediği ifade edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusunun gece saatlerinde başlayan bombardımanında, İran’ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef alınmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını açıklamıştı.