Kaynak: AA

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD askeri üslerindeki altyapı ve tesisleri hedef aldığını bildirdi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yayımlanan açıklamada, ABD'nin İran'ın güney kıyı bölgelerine düzenlediği saldırılarla mutabakatı ihlal ettiği belirtilerek "ABD ordusunun saldırganlığı karşılıksız bırakılmayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Amerikalı anlaşma ihlalcilerine karşı cezalandırıcı yanıtın ilk aşamasında, Devrim Muhafızları Ordusu'nun deniz ve hava kuvvetleri, ortak füze ve insansız hava aracı operasyonlarıyla, düşmanın ülkenin çeşitli bölgelerine yaptığı saldırılardan bir saat sonra Kuveyt'teki Arifjan ve Ali es-Salem ile Bahreyn'deki Cufeyr ve Şeyh İsa'daki Amerikan işgalcilerinin iki sömürge üssünün altyapısını ve önemli tesislerini imha etti." Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin yeni saldırılar gerçekleştirmesi halinde misillemelerin bölgedeki diğer ABD üslerini de kapsayacağı uyarısında bulundu.