Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesi ve içerdiği maddelerin toplum tarafından anlaşılmasının ardından çığ gibi büyüyen tepkileri dizginlemeye çalışan AK Parti, teşkilatlarına "Yasada Öcalan'a özgürlük yok" bildirisi göndermişti.

"Statü" ısrarından vazgeçmeyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi rahatlatacak haber ise Takip ve Değerlendirme Kurulu'nun yaptığı toplantıdan geldi. İddiaya göre tepkilerin daha da büyümesinden çekinen iktidar, bunu açıkça ilan etmese de Öcalan'a komisyonun alt kurulunda denetleme yetkisi verildi.

ÖCALAN'A 'GİZLİ' GÖREV

Takip ve Değerlendirme Kurulu’nun geçtiğimiz pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe’de yapılan toplantısının ardından sürece yönelik dört alt kurul oluşturuldu. Alt kurullarda Öcalan'a "denetleme" yetkisi verdi.

Süreç için oluşturulan dört kurul, Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu, İzleme ve Tespit Alt Komisyonu, Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu ile Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu olarak sıralandı. Kurulların ağırlıklı olarak silahların teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerine çalışacağı belirtildi. Silahların nerede, hangi yöntem ve takvimle teslim edileceğine yönelik takibinin de kurullar vasıtasıyla gerçekleştirileceği bildirildi.

ALT KOMİSYONLAR

Takip ve Değerlendirme Kurulu’na bağlı oluşturulan alt komisyonlardan Adli ve Hukuki İşler Koordinasyon Alt Komisyonu’nda, yargı mensupları görev alacak. Komisyonda Adalet Bakanlığı yetkilileri de bulunacak. Yapının en temel görevi, “Teslim olan PKK’lıların dosyalarını hukuki statülerine göre sınıflandırmak” olacak. İddiaya göre komisyon, teslim olanların infaz ertelemelerine yönelik ise yetkilendirilmeyecek.

Süreçte en yoğun mesaiyi ise Sosyal Uyum ve Bütünleşme Alt Komisyonu yapacak. Komisyonda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca belirlenecek uzmanlar çalışacak. Bu kapsamda psikiyatrist ve psikologlar da komisyonun çalışmalarına katkı sunacak.

ÖCALAN TARTIŞMASI

Sürecin, kadrosu ve çalışma şekli en fazla tartışılan alt komisyonun ise Silahsızlanma ve Stratejik Koordinasyon Alt Komisyonu olması bekleniyor. Çerçeve Yasa’daki, “Kurul, ihtiyaç halinde alt komisyonlar oluşturabilecek, bakanlık, kurum ve kuruluş temsilcileri ile gerekli görülen kişiler komisyon toplantılarına devam edebilecek” yetkisi kapsamında kurulda, teröristbaşı Öcalan’ın da yer alacağı anlatılıyor. DEM Parti kaynakları, Öcalan’ın kurulda görev alacağını doğrularken iktidar kanadı ise temkinli yaklaşıyor. Ankara kulislerinde, “Öcalan’a görev verilmesinin görünür şekilde konuşulmasının” AKP ve MHP cephesinde rahatsız yarattığı iddia ediliyor.

Öcalan’ın kurulda, silahların bırakılmasına yönelik, “Teyit-Tespit-Taahhüt” formülünün, “Taahhüt” aşamasında görevlendirileceği öne sürülüyor. Örgütün silah bırakma sürecinin taahhüt aşamasının, Öcalan tarafından üstlenileceği kaydediliyor.