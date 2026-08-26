Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem "Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia

"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin sır perdesi aralanıyor. Ailenin avukatı Rojin Kabaiş'in bedeninde 2 ilaç bulunduğunu ve bu ilaçların doğal yöntemle alınamayacağını söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi
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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 1

Rojin Kabaiş soruşturmasıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, çarpıcı bir iddiayı ortaya attı. Karabulut, Rojin'in ilaçla bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek öldürüldüğünü söyledi.

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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 3

Soruşturmada pek çok soru işaretleri hâlâ cevap bulamamışken Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 4

ROJİN KABAİŞ'İN OTOPSİ RAPORU

Karabulut şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz Rojin Kabaiş’in 11 Eylül 2024 tarihindeki ameliyat kayıtları ile otopsi ATK raporlarının adli-tıbbi incelemesi, ölümün arkasındaki felaket gerçeği şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koymuştur. ​Müvekkilimizin 15 Ekim’de cansız bedeninin bulunmasının ardından yapılan otopside, midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole tespit edilmiştir.

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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 5

"HAFTALAR SONRA ÇIKMASI İMKANSIZ"

​Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.​

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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 6

Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un 11 Eylül’deki ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkânsızdır."

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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 7

"İLAÇ VERİLİP FELÇ EDİLDİ"

​Bu adli veriler; müvekkilimizin 15 Ekim’de bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."

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"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia - Resim: 8

“BULUNMASINDAN HEMEN ÖNCE VERİLDİ”
Karabulut, bu bulgulardan hareketle çok daha çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi. Aile avukatı, Rojin’in cansız bedeninin bulunmasından kısa süre önce bu maddelere maruz bırakıldığını ileri sürdü.

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