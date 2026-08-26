"Rojin Kabaiş ilaç verilip felç edilerek öldürüldü" Avukatından çarpıcı iddia

"HAFTALAR SONRA ÇIKMASI İMKANSIZ"

​Normal şartlarda vücutta parazit veya anaerob bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde ve cerrahi müdahaleler sonrası enfeksiyonu önlemek (profilaksi) amacıyla kullanılan bir antibiyotik olan Ornidazole’in ve ameliyathane dışında temini imkânsız, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden ölümcül kas gevşetici Rocuronium’un midede bulunması olayın seyrini netleştirmiştir.​