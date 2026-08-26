Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı

Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı

Yaz aylarında klima kullanımının artmasıyla elektrik faturaları da yükseliyor. Uzmanlar, klima kullanırken yapılan yaygın bir alışkanlığın tüketimi artırdığını belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 1

Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klima kullanımı da arttı. Ancak serinlemek için yapılan bazı tercihler, fark edilmeden elektrik faturasının yükselmesine neden olabiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 2

Uzmanlar, klimanın doğru ayarda çalıştırılmasının hem konfor hem de enerji tüketimi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 3

KLİMA KULLANIMINDA KÜÇÜK AYAR BÜYÜK FARK YARATIYOR

Enerji uzmanlarına göre, klimada sıcaklık ayarında yapılacak her bir derecelik artış, soğutma için harcanan enerjiyi yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 6 oranında azaltabiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 4

Ancak bu oran; dış hava sıcaklığı, evin yalıtımı, klimanın enerji verimliliği ve cihazın ne kadar süre çalıştırıldığına göre değişebiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 5

KAPI VE PENCERELERE DİKKAT

Klimanın çalıştığı ortamda kapı ve pencerelerin açık bırakılması, cihazın daha uzun süre çalışmasına neden olabiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 6

Dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesi, klimanın ortamı istenen seviyeye getirmek için daha fazla enerji harcamasına yol açıyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 7

PERDE VE PANJUR KULLANIMI TÜKETİMİ AZALTABİLİR

Özellikle güneş alan odalarda perde, panjur veya güneşlik kullanılması öneriliyor.

Bu yöntem, odanın aşırı ısınmasını engelleyerek klimanın yükünü azaltıyor. Böylece cihaz daha kısa sürede etkili soğutma sağlayabiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 8

FİLTRE TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLMEMELİ

Klimanın verimli çalışması için filtre temizliği de önem taşıyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 9

Kirli filtreler hava akışını azaltabildiği için cihazın daha fazla enerji harcamasına neden olabiliyor. Bu nedenle filtrelerin kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 10

HER EV İÇİN İDEAL DERECE FARKLI OLABİLİR

Uzmanların sık sık önerdiği 24-26 derece aralığı her ev için değişmez bir kural değil.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 11

Nem oranı, odanın büyüklüğü, güneş alma süresi, binanın yalıtımı ve evde yaşayan kişilerin özellikleri hissedilen sıcaklığı değiştirebiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 12

FATURAYI ŞİŞİREN KLİMA ALIŞKANLIĞI BELLİ OLDU

Elektrik faturasını artıran yaygın hatanın, klimayı daha hızlı serinletsin diye 18 dereceye ayarlamak olduğu belirtiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 13

Sanılanın aksine klimayı 18 dereceye almak, cihazın odaya 24 dereceye göre daha soğuk hava üflemesi anlamına gelmiyor. Klima, seçilen dereceye ulaşmak için daha uzun süre çalışıyor ve bu da elektrik tüketimini artırabiliyor.

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Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı - Resim: 14

Uzmanlar, klimayı doğrudan düşük dereceye almak yerine 24 dereceden başlatmayı, ortam serinlediğinde ise sıcaklığı 25 veya 26 dereceye yükseltmeyi öneriyor.

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