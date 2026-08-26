Yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte ev ve iş yerlerinde klima kullanımı da arttı. Ancak serinlemek için yapılan bazı tercihler, fark edilmeden elektrik faturasının yükselmesine neden olabiliyor.
Klima kullanan herkes dikkat: Faturayı şişiren hata ortaya çıktı
Yaz aylarında klima kullanımının artmasıyla elektrik faturaları da yükseliyor. Uzmanlar, klima kullanırken yapılan yaygın bir alışkanlığın tüketimi artırdığını belirtiyor.Kaynak: Haber Merkezi
Uzmanlar, klimanın doğru ayarda çalıştırılmasının hem konfor hem de enerji tüketimi açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor.
KLİMA KULLANIMINDA KÜÇÜK AYAR BÜYÜK FARK YARATIYOR
Enerji uzmanlarına göre, klimada sıcaklık ayarında yapılacak her bir derecelik artış, soğutma için harcanan enerjiyi yaklaşık yüzde 3 ila yüzde 6 oranında azaltabiliyor.
Ancak bu oran; dış hava sıcaklığı, evin yalıtımı, klimanın enerji verimliliği ve cihazın ne kadar süre çalıştırıldığına göre değişebiliyor.
KAPI VE PENCERELERE DİKKAT
Klimanın çalıştığı ortamda kapı ve pencerelerin açık bırakılması, cihazın daha uzun süre çalışmasına neden olabiliyor.
Dışarıdaki sıcak havanın içeri girmesi, klimanın ortamı istenen seviyeye getirmek için daha fazla enerji harcamasına yol açıyor.
PERDE VE PANJUR KULLANIMI TÜKETİMİ AZALTABİLİR
Özellikle güneş alan odalarda perde, panjur veya güneşlik kullanılması öneriliyor.
Bu yöntem, odanın aşırı ısınmasını engelleyerek klimanın yükünü azaltıyor. Böylece cihaz daha kısa sürede etkili soğutma sağlayabiliyor.
FİLTRE TEMİZLİĞİ İHMAL EDİLMEMELİ
Klimanın verimli çalışması için filtre temizliği de önem taşıyor.
Kirli filtreler hava akışını azaltabildiği için cihazın daha fazla enerji harcamasına neden olabiliyor. Bu nedenle filtrelerin kullanım kılavuzunda belirtilen aralıklarla kontrol edilmesi gerekiyor.
HER EV İÇİN İDEAL DERECE FARKLI OLABİLİR
Uzmanların sık sık önerdiği 24-26 derece aralığı her ev için değişmez bir kural değil.
Nem oranı, odanın büyüklüğü, güneş alma süresi, binanın yalıtımı ve evde yaşayan kişilerin özellikleri hissedilen sıcaklığı değiştirebiliyor.
FATURAYI ŞİŞİREN KLİMA ALIŞKANLIĞI BELLİ OLDU
Elektrik faturasını artıran yaygın hatanın, klimayı daha hızlı serinletsin diye 18 dereceye ayarlamak olduğu belirtiliyor.
Sanılanın aksine klimayı 18 dereceye almak, cihazın odaya 24 dereceye göre daha soğuk hava üflemesi anlamına gelmiyor. Klima, seçilen dereceye ulaşmak için daha uzun süre çalışıyor ve bu da elektrik tüketimini artırabiliyor.
Uzmanlar, klimayı doğrudan düşük dereceye almak yerine 24 dereceden başlatmayı, ortam serinlediğinde ise sıcaklığı 25 veya 26 dereceye yükseltmeyi öneriyor.