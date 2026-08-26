Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarının dikkatine. Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yapılan yeni düzenlemeyle, 'hava yoluyla seyahat' şartı kaldırılmıştır.