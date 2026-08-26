Türkiye, Suriye vatandaşlarının vizeyle girişlerinde yeni dönemi başlattı.
Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında "hava yoluyla seyahat" şartının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.Kaynak: ANKA
Hava yoluyla seyahat şartı kaldırılırken, geçerli vizelerin kara hudut kapılarında da kullanılmasının önü açıldı.
Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında "hava yoluyla seyahat" şartının kaldırıldığını duyurdu.
Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler, kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarının dikkatine. Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yapılan yeni düzenlemeyle, 'hava yoluyla seyahat' şartı kaldırılmıştır.
Temsilciliklerimizden alınmış geçerli vizeler, hava hudut kapılarımızın yanı sıra tüm kara hudut kapılarımızdan yapılacak girişlerde de geçerli olacaktır.
Detaylar için duyuru görselimizi inceleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.