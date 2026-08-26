Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak

Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında "hava yoluyla seyahat" şartının kaldırıldığını açıkladı. Buna göre, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

Kaynak: ANKA
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Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak - Resim: 1

Türkiye, Suriye vatandaşlarının vizeyle girişlerinde yeni dönemi başlattı.

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Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak - Resim: 2

Hava yoluyla seyahat şartı kaldırılırken, geçerli vizelerin kara hudut kapılarında da kullanılmasının önü açıldı.

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Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak - Resim: 3

Türkiye’nin Şam Büyükelçiliği, Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamasında "hava yoluyla seyahat" şartının kaldırıldığını duyurdu.

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Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak - Resim: 4

Yeni düzenlemeye göre, Türkiye’nin dış temsilciliklerinden alınan geçerli vizeler, kara hudut kapılarından girişlerde de kullanılabilecek.

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Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak - Resim: 5

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'ye seyahat edecek Suriye vatandaşlarının dikkatine. Suriye vatandaşlarına yönelik vize uygulamalarında yapılan yeni düzenlemeyle, 'hava yoluyla seyahat' şartı kaldırılmıştır.

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Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak - Resim: 6

Temsilciliklerimizden alınmış geçerli vizeler, hava hudut kapılarımızın yanı sıra tüm kara hudut kapılarımızdan yapılacak girişlerde de geçerli olacaktır.

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Türkiye'den kritik vize kararı: Artık bu şart aranmayacak - Resim: 7

Detaylar için duyuru görselimizi inceleyebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

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