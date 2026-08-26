Emekli ve memur maaş zammında 4 rakam ortaya çıktı: Hesaplar sil baştan değişti

İlk senaryo, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu TÜFE tahmininin yüzde 28 olarak gerçekleşmesi üzerine kurulu.

Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı da yüzde 8,70 olacak.

Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 1,59'luk enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 6,67'ye ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye çıkabilecek. SSK ve Bağ-Kur'da 23 bin 552 TL olan taban aylığın da 25 bin 601 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor.