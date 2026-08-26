Yaklaşık 20 milyon memur ve emeklinin odağında yer alan 2027 yılının ilk maaş artışına ilişkin hesaplamalar şekillendi. Merkez Bankası, Piyasa Katılımcıları Anketi, AA Finans ve Finansal Kurumlar Birliği’nin 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri doğrultusunda 4 farklı zam senaryosu gündeme geldi.
Emekli ve memur maaş zammında 4 rakam ortaya çıktı: Hesaplar sil baştan değişti
2026 yıl sonu enflasyon tahminlerinin güncellenmesiyle 20 milyon memur ve emeklinin 2027 Ocak zam oranları netleşmeye başladı. 4 ayrı senaryoya göre SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 8,70 ile 10,80, memur zammı ise yüzde 6,67 ile 8,73 arasında hesaplandı. İşte detaylar...Hava Demir
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı 2026'nın ikinci yarısında gerçekleşecek 6 aylık enflasyona göre belirlenecek. Memur ve memur emeklilerinde ise toplu sözleşme zammına, yüzde 7'yi aşan 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.
Hesaplamalara göre yıl sonu enflasyonunun seyrine bağlı olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 8,70 ile yüzde 10,80 arasında değişebilir. Memur ve memur emeklilerinde ise toplam artışın yüzde 6,67 ile yüzde 8,73 arasında gerçekleşebileceği öngörülüyor.
İlk senaryo, Merkez Bankası'nın 2026 yıl sonu TÜFE tahmininin yüzde 28 olarak gerçekleşmesi üzerine kurulu.
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyonun yüzde 8,70 olması bekleniyor. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı da yüzde 8,70 olacak.
Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 1,59'luk enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 6,67'ye ulaşacağı hesaplanıyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 70 bin 224 TL'den 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 31 bin 527 TL'den 33 bin 630 TL'ye çıkabilecek. SSK ve Bağ-Kur'da 23 bin 552 TL olan taban aylığın da 25 bin 601 TL'ye yükselmesi tahmin ediliyor.
İkinci hesap ise, Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 29,43'lük 2026 yıl sonu enflasyon beklentisine dayanıyor.
Bu tahmin gerçekleşirse ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 9,91 olacak. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yüzde 9,91 zam yapılacak.
Memur ve memur emeklilerinde yüzde 2,72'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam artışın yüzde 7,86 olması bekleniyor.
Bu durumda en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 5 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 886 TL'ye ulaşabilecek.
Üçüncü senaryoda AA Finans'ın ekonomistlerle yaptığı beklenti anketindeki yüzde 29,55'lik yıl sonu enflasyon tahmini dikkate alınıyor.
Bu tahmine göre temmuz-aralık dönemindeki enflasyon yüzde 10,01'e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayındaki zam oranı yüzde 10,01 olacak.
Memur ve memur emeklilerinin yüzde 2,81'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam maaş artışının yüzde 7,95'e ulaşabileceği hesaplanıyor.
Bu senaryoda en düşük memur maaşı 75 bin 807 TL, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 33 TL, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 25 bin 910 TL olacak.
Dördüncü ve en yüksek zam senaryosu ise Finansal Kurumlar Birliği'nin araştırmasındaki yüzde 30,47'lik yıl sonu enflasyon beklentisine dayanıyor.
Bu tahmin gerçekleşirse 2026'nın ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 10,80'e ulaşacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,80 zam alacak.
Memur ve memur emeklilerinde ise yüzde 3,55'lik enflasyon farkıyla birlikte toplam maaş artışının yüzde 8,73 olması bekleniyor.
Bu hesaba göre en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı 34 bin 279 TL'ye, SSK ve Bağ-Kur taban aylığı ise 26 bin 96 TL'ye çıkabilecek.
DÖRT FARKLI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ORTAYA ÇIKAN TABLO ŞÖYLE:
2026 YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 28 OLURSA:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 8,70, memur zammı yüzde 6,67 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 601 TL'ye, en düşük memur maaşı 74 bin 908 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 33 bin 630 TL'ye çıkacak.
2026 YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 29,43 OLURSA:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 9,91, memur zammı yüzde 7,86 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 886 TL'ye, en düşük memur maaşı 75 bin 744 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 5 TL'ye yükselecek.
2026 YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 29,55 OLURSA:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,01, memur zammı yüzde 7,95 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 25 bin 910 TL'ye, en düşük memur maaşı 75 bin 807 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 33 TL'ye çıkacak.
2026 YIL SONU ENFLASYONU YÜZDE 30,47 OLURSA:
SSK ve Bağ-Kur zammı yüzde 10,80, memur zammı yüzde 8,73 olacak. SSK ve Bağ-Kur taban aylığı 26 bin 96 TL'ye, en düşük memur maaşı 76 bin 355 TL'ye, en düşük memur emeklisi aylığı ise 34 bin 279 TL'ye yükselecek.