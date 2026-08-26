Yeniçağ Gazetesi
26 Ağustos 2026 Çarşamba
İstanbul 25°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/3
Anasayfa Ekonomi Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor

Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik politikalar kapsamında sosyal yardımların GETAD çatısı altında toplanacağını duyurdu. Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Programı, kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak da biliniyor.

Kaynak: Diğer
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 1

Yeni modelle fert başına asgari bir gelir sağlanması hedeflenirken, muhtaçlık durumu yeni kurulacak Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi (SERBİS) ile tespit edilecek.

1 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 2

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi kapsamında vatandaşın refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikaların hayata geçirildiğini hatırlatarak, hedeflerinin refah artışından tüm kesimlerin faydalanması olduğunu kaydetti.

2 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 3

Bakan Şimşek, milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplarken 2023 yılı ikinci yarısından itibaren uygulanan ekonomi programı sayesinde makroekonomik dengesizliklerin önemli ölçüde giderildiğini ifade etti.

3 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 4

Sosyal amaçlı harcamaların bütçe içindeki payının 2002 yılında yüzde 1,3 iken 2026 yılında yüzde 4,8’e yükseldiğini hatırlattı.

4 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 5

Şimşek, “Mevcut sosyal yardım sistemimiz; aile odaklı, kapsayıcı ve fert başına asgari bir geliri sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmakta ve Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) çatısı altında konsolide edilmektedir” dedi.

5 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 6

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu’nda da yeni sistemle ilgili bilgilere yer verildi.

6 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 7

Raporda, GETAD kapsamında simülasyon çalışmalarının devam ettiği, programa ilişkin mevzuatın yürürlüğe girmesi ile birlikte devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

7 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 8

Ayrıca, yeni Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’nin de uygulamaya gireceği hatırlatılan raporda şu ifadelere yer verildi:

“Hak sahiplerinin kart bilgilerine, sağlanan desteklere ve kullanım detaylarına mobil ortamdan erişebilmesini sağlayan Aile Kart Mobil Uygulaması geliştirilecektir."

8 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 9

"Kişi ve hanelerin sosyoekonomik skor temelinde muhtaçlık durumlarının tespit edilmesini sağlayan SERBİS-Sosyal Ekonomik Risk Bilgi Sistemi geliştirilecektir."

9 10
Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor - Resim: 10

"Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen kriterleri taşıyan hanelere yönelik ziyaretlerin planlanması ve izlenmesini sağlayan İzleme Merkezi uygulaması geliştirilecektir.”

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro