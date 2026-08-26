Mehmet Şimşek açıkladı: Vatandaşlık maaşı geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun düşürülmesi kapsamında vatandaşın refahını ve alım gücünü korumaya yönelik politikaların hayata geçirildiğini hatırlatarak, hedeflerinin refah artışından tüm kesimlerin faydalanması olduğunu kaydetti.