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Kaynak: Haber Merkezi

İktidarın şehit yakını ve gazilerin tepkilerine rağmen terör örgütü PKK'lılara özgürlük veren “Terörsüz Türkiye” sürecinde kapsamında yeni bir adım atıldı. Kanunun ardından oluşturulan Takip ve Değerlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve MGK Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

ÖCALAN’IN YER ALACAĞI ALT KURUL GÜNDEMDE

Toplantının önemli başlıklarından birini, sürecin farklı aşamalarını takip edecek alt kurulların oluşturulması oluşturdu.

İlk alt kurulun, silah teslimi ve sahadaki doğrulama mekanizması üzerinde çalışması planlanan “Silahsızlanma ve Siyasallaşma Alt Kurulu” olması gündeme geldi.

Bu kurulda Abdullah Öcalan’ın da “taahhüt eden” statüsüyle yer alması planlanıyor. Öcalan’ın alt kurulda görev alacağı yönündeki bilgiyi daha önce DEM Parti İmralı heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan açıklamıştı.

DÜZENLEMENİN UYGULANMASI İÇİN ŞARTLAR BELİRLENDİ

Kanunda öngörülen uygulamaların başlayabilmesi için PKK/KCK ve bağlantılı oluşumların fiili varlığının sona erdiğinin ve kontrolündeki silah ve mühimmatın teslim edildiğinin güvenlik kurumlarınca tespit edilmesi gerekiyor.

Bu tespitin Milli Güvenlik Kurulu kararıyla teyit edilmesi ve kararın Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından altı aylık başvuru süreci başlayabilecek.

BAZI SUÇLAR İÇİN ERTELEME DÜZENLEMESİ

Çerçeve yasa kapsamında bazı suçlar için geçici düzenlemeler de bulunuyor. Buna göre soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş cezaların infazı, suçun niteliği ve ceza miktarına göre beş veya 10 yıl ertelenebilecek.

Düzenleme PKK’yı kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, örgüte yardım ve propaganda ile örgüt faaliyetleri kapsamında işlenen bazı suçları kapsıyor.

15 yıldan fazla hapis cezası gerektiren suçlarda 10 yıl, 15 yıl veya daha az hapis cezası gerektiren suçlarda ise beş yıl erteleme uygulanabilecek. Erteleme döneminde soruşturmalar duracak ve şartları karşılayan hükümlülerin tahliye edilmesinin önü açılabilecek.

Ancak erteleme süresi içerisinde yeniden “terör suçu” işlenmesi halinde erteleme kararı kaldırılacak. Örgüt faaliyeti kapsamında kasten öldürme suçları ile 1 Haziran 2005’ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar ise düzenlemenin dışında tutulacak.

BAHÇELİ 'STATÜ' İSTEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 5 Mayıs 2026 tarihinde yaptığı grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan için "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" adı altında yasal bir statü verilmesini önermişti.