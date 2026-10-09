Alaşehir ilçesi Sobran Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk babası Selçuk Şimşek'in kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, üzüm bağında devrildi.

Traktörün altında kalan Şimşek yaralandı. Yakınlarının kazayı fark ederek durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bağda can yakan kaza: Traktör devrildi: İki çocuk babası hayatını kaybetti - Resim : 1

Ekiplerin çalışmasıyla traktörün altından çıkarılan Şimşek, ilk müdahalesinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

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Bağda can yakan kaza: Traktör devrildi: İki çocuk babası hayatını kaybetti - Resim : 3

Jandarma kazaya ilişkin inceleme başlattı.