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Sarı-lacivertli kulübün başkanı Aziz Yıldırım, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, takım kadrosuna bir santrfor takviyesi yapılacağını ve görüşmelerin kısa süre içinde sonuçlandırılacağını ifade etti.

Başkan Yıldırım'ın sözlerinin ardından transfer edilecek oyuncunun kim olduğu merak konusu olurken, Sabah gazetesinde yer alan haberde bu ismin Borussia Dortmund'un Gineli golcüsü Serhou Guirassy olduğu iddia edildi.

Haberde, Fenerbahçe yönetiminin Guirassy için Alman ekibiyle temaslarını sürdürdüğü, bonservis bedelinin 30 milyon euronun altına düşmesi halinde transferin gerçekleşebileceği aktarıldı.