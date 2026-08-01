Aziz Yıldırım kızına hakaret edenlere açtı ağzını yumdu gözünü: 'Evlerine giderim'

ESKİ YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ

"141 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapılmış. Chobani'nin iki yıllık gelirini, forma sponsorluğunu ve Adidas anlaşmasının gelirlerini kullanmışlar. Bu paraları da yediniz.

Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor.Kante’yi aldığımız paraya kadar satarız’ diyor. Sana yetkiyi verdim. Hadi bakalım Adamla bir anlaşma yapmışsınız hiç kimse onu almaz. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz."