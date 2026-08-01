Aziz Yıldırım kızına hakaret edenlere açtı ağzını yumdu gözünü: 'Evlerine giderim'

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın son bölümünde söz alan Başkan Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nın son bölümünde söz alan Başkan Aziz Yıldırım çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Aziz Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:
'HIRSIZ YAKALAMAYA GELMEDİM'
"Ben hırsız yakalamaya gelmedim. Polis değilim. Ben Fenerbahçe'yi arkadaşlarımla beraber şampiyon yapmaya geldim ve yapacağım. Bunu bilin."
ESKİ YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ
"141 milyon euro gelecekle ilgili harcama yapılmış. Chobani'nin iki yıllık gelirini, forma sponsorluğunu ve Adidas anlaşmasının gelirlerini kullanmışlar. Bu paraları da yediniz.
Ertan Torunoğulları oradan konuşuyor.Kante’yi aldığımız paraya kadar satarız’ diyor. Sana yetkiyi verdim. Hadi bakalım Adamla bir anlaşma yapmışsınız hiç kimse onu almaz. 5 milyon imaj hakkı vermişsiniz."
'65 MİLYON EURO HARCADIK'
"Bugüne kadar kulübün ve arkadaşların kaynaklarıyla 65 milyon euro harcama yaptık. Bize ne kaldı ? Birkaç loca kaldı. Geri kalanı Ali Bey ve Sadettin Bey zamanında satıldı ve paralarını yediler. Bize yayından gelecek para ve saha kenarı reklamı kaldı. Bize halledersiniz diyorlar. Nasıl halledeceğiz ?"
'BU HAFTA İÇİNDE SANTRFORU BİTİRECEĞİZ'
"Bir tane santrfor alacağız. Bu hafta içinde bitireceğiz. Transferlerimiz nokta atışı olacak. Gerekirse yabancı kontenjanında da operasyon yaparız. Çünkü biz şampiyon olacağız."
'DEVLET BİR ŞEY YAPMAZSA BEN GEREKENİ YAPACAĞIM'
"Bana hakaret etmeden ne istiyorsanız söyleyebilirsiniz ama kızımdan ne istiyorsunuz? Dün akşamdan beri sinirlerim gergin. Pazartesi günü benim şirketin avukatları onları şikayet edecekler. Eğer devlet bir şey yapmazsa ben gerekeni yapacağım. Haberiniz olsun. Sosyal medyada bu terbiyesizliklere artık son vereceğim. Evlerine giderim. Bizim değerlerimiz var. Değerlerimizin üzerine gelmesinler."
'GİDERİM HAPSE YATARIM'
"Ne yapmış 12-13 yaşında çocuk ya. Fenerbahçe’yi bu kadar çok sevmesi suç mu ? Onlar paralı köpek. Onlar köpekler. 1’i kadın 2’si erkek galiba. Onlara söylüyorum bak giderim evlerine. Korkmam bir şeyden. Oradan bir şey oldu giderim hapse rahat yatarım. Ayıp ama”
'LİMİTLERİN İÇİNDEYİZ'
"Greenwood, Ake, Vedat transferlerinden dolayı 138 milyon euro para harcadık. Gelecek oyuncunun maliyetini de ekleyerek limitleri inceledik. Limitlerin içindeyiz”
'ORAYA SALON DEĞİL KOLEJ YAPACAĞIM'
"Dereağzı’ndaki tesisleri ve Maltepe Tesisleri’ni inceledik. Daha devam ediyor. Projelerin tam bitmiş hali yok. Dereağzı ile ilgili Ali Koç yönetimi proje hazırlamış. Orada en kritik nokta Metin Aşık’ın yaptığı tesisler. Bu tesislerde yıkılmalar başladı. Yıkıma 1 hafta 10 gün içinde başlarız. İnşallah mayısta bitecek. Büyük bir proje. Arka tarafa Hulisi beyler salon yapıyorlar. Ben oraya salon değil kolej yapacağım”
VOLEYBOL VE BASKETBOLDA BÜTÇE AÇIK VERİYOR
“Kadın voleybol 14 milyon euro bütçesi var. 10 milyon geliri var. 4 milyon açığı var. Bilin diye anlatıyorum. Bu sene geçtikten sonra buraya gelip sizlere bunları anlatıp düşüncenizi almak istiyoruz. Erkek voleybol 11 gideri var 6 milyon geliri var 5 açık. Kadın erkek 9 milyon açık. Kadın baskette 10 gider, 6 milyon gelir var, 4 milyon açık. Erkekte başa baş.
'ALTYAPININ BAŞINA CHRIS GELECEK'
“Yine geldim ben yapacağım. 8 senede ne yaptılar? Maltepe’yi yapacağım. Ocak ayında Chris gelecek altyapının başına. Bu adam Belçika milli takımını yaratan adam. Lukaku, Hazard’ı yetiştiren adam."
'NEREDE YETİŞECEK BU ÇOCUKLAR?'
"Türkiye’de altyapıdan oyuncu yetişme şansı yok. Eğitimci yok. Futbolu bırakıyor, gel sen başına geç. Onlara emanet ediyoruz, yanlış. Oyuncuların yeme içme, okul yok. En önemlisi de saha yok. Fenerbahçe’nin 2 tane çim sahası ve yarım çim sahası var. Toplam 5 tane sahamız var. Nerede yetişecek bu çocuklar? Bu altyapıyı yapmamız şart. Ben gidersem kimse bir şey yapmaz bu kulüpte. Bu kulübe gelenekler koyun. Burada herkes bu kulübün sahibidir. Herkes gelip gidebilir. Yasak olamaz”