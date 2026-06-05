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Fenerbahçe'de başkanlık seçimine sayılı günler kala transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

İddiaya göre başkan adayı Aziz Yıldırım, eski golcü Vedat Muriqi'nin transferi için önemli bir adım attı.

AZİZ YILDIRIM'DAN FORVET HAMLESİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Aziz Yıldırım ve Mallorca, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda anlaşma sağladı.

Haberde, Aziz Yıldırım'ın seçimi kazanması halinde Kosovalı golcünün Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

GEÇEN SEZON 23 GOL ATTI

32 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Mallorca formasıyla 37 maçta görev aldı ve 23 gol kaydetti.

Vedat Muriqi, 2020 yılında Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.