Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

İspanya LaLiga’da 2025-2026 sezonunun ardından küme düşen son takımlar belli oldu.

Daha önce lige veda etmesi kesinleşen Real Oviedo’nun ardından Girona ve Mallorca da LaLiga’dan düştü.

VEDAT MURİQİ GOLLE VEDA ETTİ

Mallorca, sezonun son haftasında sahasında Real Oviedo’yu 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada takımının son golünü eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi kaydetti.

Kosovalı golcü, sezon boyunca attığı kritik gollerle Mallorca’yı ayakta tutmaya çalışsa da yıldız futbolcunun performansı takımını ligde tutmaya yetmedi.

Sezonu 23 golle tamamlayan Muriqi LaLiga Kylian Mbappe'nin ardından gol krallığında ikinci sırada yer aldı.

MALLORCA AVERAJLA KÜME DÜŞTÜ

Sezonu 42 puanla tamamlayan Mallorca, averaj hesapları sonrası LaLiga’ya veda etti.

Girona da son haftada Elche ile 1-1 berabere kalarak 41 puanda kaldı ve küme düşmekten kurtulamadı.

OSASUNA VE LEVANTE SON ANDA KURTULDU

Mallorca ile aynı puanda sezonu tamamlayan Osasuna ve Levante ise averaj avantajıyla ligde kalmayı başardı. Real Oviedo ise 29 puanla sezonu son sırada tamamladı.