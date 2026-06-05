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Gazeteci Fatih Portakal, Fenerbahçe başkanlık seçimine 48 saat kala Instagram üzerinden yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı.

Seçime 48 saat kala Instagram üzerinden takipçilerine eğilimlerini soran Portakal’ın anketine katılım yoğun oldu. Toplam 6.554 kişinin oy kullandığı dijital oylamada, adayların aldığı oy sayıları ve oranları şu şekilde gerçekleşti:

Aziz Yıldırım: 5.235 Oy (%80)

Hakan Safi: 1.317 Oy (%20)

Fatih Portakal'ın paylaştığı bu anket, kongre öncesinde sosyal medyadaki son seçmen eğilimini gösteren dikkat çekici bir veri olarak kayıtlara geçti.