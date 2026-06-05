Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Ruslan Malinovskyi transferini resmen açıkladı.

Bordo-mavili ekip, Ukraynalı futbolcuyu 3 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Ruslan Malinovskyi ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; 2026/2027 ve 2027/2028 futbol sezonlarında, her bir sezon için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti, 2028/2029 futbol sezonunda ise 1.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır."

FUTBOLA SHAKHTAR'DA BAŞLADI

Ukraynalı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu kariyerine Shakhtar Donetsk altyapısında başladı. 2015 yılında Avrupa’ya transfer olan Malinovskyi, Genk’te 4 sezon forma giydi. Ardından Atalanta’da da 4 sezon görev yapan tecrübeli futbolcu, 2022-23 sezonunda bir yıl Marsilya forması giydi.

SEZON KARNESİ

Son 3 sezondur Genoa’da kariyerini sürdüren Malinovskyi, bu sezon İtalyan ekibiyle 31 maça çıktı ve 6 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

MUCI DE AÇIKLANDI

Trabzonspor, Beşiktaş'tan Ernest Muçi transferini de resmen duyurdu.

Öte yandan Trabzonspor ise Muçi'yi şu ifadelerle açıkladı:



Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya; her bir futbol sezonu için 2.500.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, oyuncuya, 2029/2030 futbol sezon için 2.750.000.-EUR garanti ücret ödemesi yapılacaktır.



Kamuoyuna duyurulur.