Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), orta gelir grubuna yönelik yeni konut kampanyasını duyurdu. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut açık satış yöntemiyle vatandaşlara sunulacak. Proje kapsamında kura şartı aranmazken, satışların tamamen açık sistemle gerçekleştirileceği bildirildi.
TOKİ 64 ilde 20 bin konut satışa çıkarıyor: İl il liste belli oldu
TOKİ, 64 ilde yaklaşık 20 bin konutu açık satış yöntemiyle satışa sunuyor. 2,1 milyon TL’den başlayan fiyatlar ve 18 bin TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olma imkanı sunuluyor. Başvurular 15 Haziran’da başlarken merak edilen detaylar ve illere göre dağılım belli oldu.
Bakan Murat Kurum, kampanyanın detaylarını açıklayarak, vatandaşların farklı ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabileceğini ifade etti. Konut fiyatlarının 2 milyon 100 bin TL’den başladığını belirten Kurum, aylık taksitlerin ise yaklaşık 18 bin TL seviyesinden başladığını söyledi.
İL VE KONUT DAĞILIMI NETLEŞTİ
Satışa sunulacak konutların illere göre dağılımı da açıklandı. En fazla konutun yer aldığı iller arasında Bursa, Ankara, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya öne çıktı.
Buna göre:
Bursa’da 2.200 konut
Ankara’da 2.062 konut
Hatay’da 1.240 konut
Kahramanmaraş’ta 1.073 konut
Malatya’da 1.000 konut satışa çıkarılacak
Ankara’nın Ayaş, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Haymana, Kızılcahamam, Mamak ve Sincan ilçelerinde toplam 2.062 konut bulunuyor. İzmir’de Bayraklı ve Selçuk ilçelerinde 306 konut satışa sunulacak.
64 İLDE GENİŞ KAPSAMLI PROJE
Kampanya kapsamında İstanbul dışındaki birçok ilde de önemli sayıda konut yer alıyor. Konut sayıları illere göre şu şekilde dağılıyor:
Antalya 46, Tekirdağ 424, Bursa 2.200, Kocaeli 423, Eskişehir 565, Konya 998, Samsun 684, Mardin 452, Batman 588, Siirt 294, Şanlıurfa çevresi iller dahil çok sayıda şehirde konut satışı yapılacak.
Toplamda 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağı açıklandı.
İşte tam liste:
Edirne'de 127, Kırklareli'nde 139, Çanakkale'de 108, Balıkesir'de 213, Sakarya'da 20, Düzce'de 130, Bilecik'te 206, Kütahya'da 127, Manisa'da 115, Aydın'da 310, Muğla'da 97, Denizli'de 319, Burdur'da 269, Isparta'da 176, Afyonkarahisar'da 396, Karaman'da 120, Mersin'de 272, Aksaray'da 219, Kırşehir'de 220, Kırıkkale'de 85, Çankırı'da 83, Karabük'te 127, Zonguldak'ta 19, Kastamonu'da 28, Çorum'da 157, Yozgat'ta 216, Kayseri'de 104, Hatay'da 1240, Gaziantep'te 7, Kahramanmaraş'ta 1073, Malatya'da 1000, Sivas'ta 203, Tokat'ta 59, Amasya'da 68, Giresun'da 38, Gümüşhane'de 44, Erzincan'da 37, Elazığ'da 61, Bingöl'de 88, Şırnak'ta 275, Hakkari'de 86, Van'da 161, Bitlis'te 262, Muş'ta 147, Ağrı'da 118, Kars'ta 48, Erzurum'da 21, Bayburt'ta 172, Rize'de 5, Artvin'de 30, Ardahan'da 13, Nevşehir'de 317 konut satışa sunulacak.
ÜÇ FARKLI ÖDEME MODELİ SUNULUYOR
TOKİ tarafından açıklanan kampanyada vatandaşlara üç farklı ödeme alternatifi sunuluyor:
Peşin alım modelinde yüzde 25 indirim uygulanıyor.
Yüzde 50 peşinat ödeyenlere yüzde 8 indirim ve 72 aya kadar vade imkânı sağlanıyor.
Kademeli ödeme modelinde ise peşinatın yarısı sözleşmede, kalan yarısı 12 ay sonra ödeniyor ve 60 aya kadar vade imkânı sunuluyor.
Bakan Kurum açıklamasında şu ifadeyi kullandı:
“2.1 milyondan başlayan, 18.000 lira taksitli seçeneklerimiz var. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz.”
BAŞVURU ŞARTLARI VE TARİHLER
Kampanyaya başvuracak kişilerde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurma şartı aranıyor. Ayrıca başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı bir konut bulunmaması gerekiyor. Gelir veya ikamet şartı ise bulunmuyor.
Başvurular 15 Haziran’da başlayacak, satış süreci 17 Temmuz’a kadar devam edecek. İşlemler Türkiye Halk Bankası ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yürütülecek.
TESLİMAT VE SOSYAL KONUT PROJELERİ
Konutların bir kısmı hazır durumda olup hemen teslim edilecek. İnşası devam eden projeler ise en geç 48 ay içinde sahiplerine teslim edilecek.
Bakanlık ayrıca 500 bin konutluk yeni sosyal konut projesinin de sürdüğünü, ilk teslimlerin 2027 yılı Mart ayında başlayacağını ve 2028 yılına kadar tamamlanacağını açıkladı.