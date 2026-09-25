Sosyal Politika Uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, emekli dernekleri ve emekli memurların seyyanen zam talebini dile getirmek amacıyla Anayasa Mahkemesi önünde açıklama gerçekleştireceği sırada yaşanan intihar girişimini YENİÇAĞ'a değerlendirdi.

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'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDİR'

Prof. Dr. bir emekli memurun geçim sıkıntısı nedeniyle intihara teşebbüs etmesini "Korkunç bir durumdur" olarak değerlendirirken "Sözün bittiği yerdir. Umarım vatandaşımız hayati tehlikeyi atlatır. Bu tablo emekliler için bıçağın kemiğe dayandığını gösteriyor" dedi.

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'İKTİDAR SEYYANEN BİR ARTIŞ YAPMALIDIR'

İnsanların geçim sıkıntısı karşısında çaresizlikten her şeyi yapabilir duruma geldiğini ifade eden Çelik, iktidara seyyanen zam çağrısında bulunarak, "Hükümet ve Meclis hızla tüm emekli aylıklarında insanca yaşamaya yetecek seyyanen bir artış yapmalıdır. Maalesef başka bir şey söylemek zor" diye konuştu.

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