Ankara'da Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) önünde protesto eylemi gerçekleştiren emeklilerin eyleminde intihar girişimi gerçekleşti. Emekli polis memuru olduğu iddia edilen bir şahıs, kendi beylik silahıyla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan vatandaşa sağlık ekipleri müdahale etti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı Ali Tezel sürecin çarpıcı boyutunu YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay'a aktardı. Bu tür olayların daha öncede olduğunu belirten Ali Tezel, "Basına yansımıştır ya da yansımamıştır. Ben olayın bireysel boyutuna bakmıyorum ama emekliler zor durumda. Memur emeklileri de hem zor durumda hem de kendilerine haksızlık yapıldığını düşünüyor. Memura var emeklisine yok. Cumhuriyet tarihinde bu ilk defa olmuştu. Cumhuriyet tarihinde memura seyyanen zam verilip de emeklisine verilmediği bir dönem olmadı" dedi.

Tezel, memur emeklilerine verilmeyen seyyanen zammın bütçeye yük olarak görüldüğünü ve yakın vadede genel bir ödeme beklemediğini ifade etti.

"ENFLASYON NEDENİYLE EMEKLİNİN TALEBİ 25 BİN LİRAYA ULAŞTI"

Yaşanan ekonomik mağduriyetin temelinin 2023 yılına dayandığını belirten Ali Tezel, hükümetin o dönem memurların aşınan maaşlarına karşılık her bir çalışana 8 bin 33 TL seyyanen zam yaptığını hatırlattı. Ancak bu zammın memur emeklilerine yansıtılmadığına dikkat çeken Tezel, "Üç yıldan beri memur emeklileri bu zammın kendi hakları olduğunu savunuyor. 2023'teki 8.033 liranın enflasyon sebebiyle şu an 25.000 lira civarına denk gelmesi nedeniyle emekliler bu tutarda bir seyyanen zam istiyor" şeklinde konuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURUSU İÇİN "BEKLENTİ" UYARISI

Kamuoyunda büyük bir umut yaratan ve Seyfettin Çilesiz tarafından Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) taşınan dosyaya da değinen Tezel, bu süreçten tüm emeklileri kapsayacak genel bir seyyanen zam kararı çıkma ihtimalinin hiç olmadığını belirtti.

"İKTİDAR BÜTÇEYE YÜK OLARAK GÖRÜYOR, VERMEYECEK"

Hükümetin söz konusu 25 bin TL'lik zammı bütçeye yük olarak gördüğü için vermek istemediğini söyleyen Tezel, adım atılma niyeti olsaydı uygulamanın 2023, 2024, 2025 veya 2026 yıllarında çoktan hayata geçirileceğini aktardı.

Olası bir zam için seçim ekonomisine işaret eden Tezel, "Sadece 2028 yılının ilk çeyreğinde bir seçim olursa, seçimden önce belki 25.000 TL değil de 10.000 TL gibi bir tutar verilebilir" öngörüsünde bulundu.

"CUMHURİYET TARİHİNDE EŞİ GÖRÜLMEMİŞ BİR UYGULAMA"

Eylemler ve intihar girişimi bağlamında emeklilerin içinde bulunduğu ruh halini değerlendiren Tezel, memur emeklilerinin hem maddi zorluk çektiğini hem de kendilerine büyük bir haksızlık yapıldığını düşündüklerini dile getirdi. Normal şartlarda memura ne kadar zam yapılırsa emeklisine de aynı oranda yansıtılması gerektiğini vurgulayan Tezel, "Memura zam verilip emeklisine verilmediği bir dönem olmadı. Cumhuriyet tarihinde bu ilk defa yaşandı" diyerek sözlerini noktaladı.