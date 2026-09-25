Geçinemeyen emekliler isyan etmeye devam ediyor. Seyyanen Zam Mağdurları Platformu'nun Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde başlayan emekli eyleminin hemen öncesinde emekli polis olduğu öne sürülen bir vatandaş intihar girişiminde bulundu.

Kahreden olaya ilişkin İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta YENİÇAĞ'a konuştu. "Bu hükümet emekliyi canından bezdirdi" diyen Usta "Bunun tek sorumlusu da hükümettir" tepkisini gösterdi. dedi.

Usta'nın açıklamasından önemli başlıklar şöyle:

"Hükümet verdiği sözleri tutmuyor. Şu anda emeklinin aldığı 23 milyon 500 bin lira civarında en düşük emekli maaşı var. Yaklaşık 5.1 milyon emekli bununla geçinmeye çalışıyor.

Bakın bu açlık sınırının neredeyse yarısında. Bu kadar düşük bir maaş ve bunun bir tık üzerinde alanlar da emeklinin yüzde 80'i yani diğerleri de zaten çok fazla almıyor. Dolayısıyla hemen hemen emeklilerin yüzde 20'si hariç yüzde 80'i açlık sınırının altında.

"CUMHURBAŞKANININ VERDİĞİ ÇOK AÇIK SÖZLER VAR"

Söylüyorlar, konuşuyorlar, ne yapsalar bir türlü olmuyor. Artık en sonda çok üzücü bir olay tabii. Bir emeklimiz canını kıymakta bulmuş çareyi. Grçekten bu kabul edilebilir bir şey değil. Cumhurbaşkanı'nın verdiği çok açık sözler var. Buna rağmen bu sözler tutulmuyor. Emeklinin bu şekilde mağdur edilmesine hükümet kulaklarını tıkıyor. İnsanlar insanlar gerçekten zor durumda.

"BUNUN TEK SORUMLUSU DA HÜKÜMETTİR"

Belki benzer olayla başka yerlerde de oluyor ama haberimiz olmuyor. Ama yaşayanlar da yaşıyor sayılmaz. Yani emekliler gerçekten çok ciddi ekonomik sıkıntılar altında. Bunun tek sorumlusu da hükümettir. Yüksek enflasyondur, yanlış politikalardır. Emeklinin çalınan maaşıdır. Enflasyon düşük gösterilerek emeklinin cebinden parası çalınmıştır. Bu kadar nettir olay ve buna da işte toplumda da bu tür tepkiler oluşabiliyor zaman zaman."