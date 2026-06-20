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Almanya Ekonomi Bakanı Katherina Reiche, Avrupa Birliği ile yapılacak yeni sözleşmeler kapsamında ithal edilecek doğal gazın Rusya menşeili olmaması gerektiği yönündeki AB pozisyonunun Türkiye tarafından anlaşıldığını belirtti.

Bloomberg'in haberine göre cuma günü Ankara’da temaslarda bulunan Reiche, Brüksel’in gelecekte Türkiye’yi kapsayan tüm enerji anlaşmalarında Rusya dışı kaynaklardan tedarik sağlanması konusunda ısrarcı olacağını vurguladı.

Alman Bakan, beraberindeki iş dünyası heyetiyle birlikte Türkiye’ye gerçekleştirdiği iki günlük resmi ziyaret kapsamında, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile de bir araya gelerek ikili ve bölgesel enerji iş birliklerini görüştü.

Rus enerji devi Gazprom’un en büyük ikinci doğalgaz alıcısı konumunda olan Türkiye, mevcut kontratlarının süresinin dolmaya yaklaşması nedeniyle Rus şirketiyle yeni tedarik anlaşmaları için müzakereleri sürdürüyor.

TÜRKİYE’NİN DOĞAL GAZ MERKEZİ OLMA HEDEFİ

Eş zamanlı olarak Türkiye, kendisini bölgesel bir "doğal gaz merkezi" (hub) olarak konumlandırmayı hedefliyor.

Uzmanlar, Rusya ile kurulacak daha derin enerji bağlarının, Ankara'nın Avrupa'ya gaz arzı sağlama konusundaki bu stratejik hedefini karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekiyor.

Bakan Reiche, Türkiye’nin, Avrupa Birliği’nin Rus emtialarına olan bağımlılığını sona erdirme konusundaki büyük kararlılığını ve hassasiyetini anladığını ve kabul ettiğini ifade etti.

Bununla birlikte, Türk yetkililerin görüşmelerde önemli bir şerh düştüğünü de aktaran Reiche, Rus gazının ikame edilmesinin gerek ekonomik gerekse mevcut kaynakların tedariki açısından bugünden yarına kısa sürede gerçekleşmesinin mümkün olmadığının net bir dille ifade edildiğini belirtti.