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Kaynak: AA

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail, Yunanistan ve ABD'nin Doğu Akdeniz'de yeni bir enerji yapılanması için harekete geçtiği bildirildi. Rum basınında yer alan haberlere göre, dört taraf Doğu Akdeniz Enerji Merkezi'nin kurulması ve enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla ortak bir yol haritası hazırlanmasına yönelik iyi niyet bildirgesi imzaladı.

DOĞU AKDENİZ ENERJİ MERKEZİ İÇİN İLK ADIM

ABD'nin Houston kentinde gerçekleştirilen toplantıda imzalanan iyi niyet bildirgesinde, GKRY Enerji Bakanı Michael Damianos, Yunanistan Enerji Bakanı Stavros Papastavrou, İsrail'in ABD Büyükelçisi Yechiel Leiter ve ABD Enerji Bakanı Chris Wright yer aldı.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VE DOĞAL GAZ GÜNDEMDE

Haberlere göre taraflar, Doğu Akdeniz'de enerji güvenliğinin güçlendirilmesi, denizlerdeki doğal gaz kaynaklarının değerlendirilmesi, araştırma-geliştirme faaliyetleri ile bölgesel altyapı ve bağlantı projeleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

CyprusMail gazetesindeki habere göre, önümüzdeki aylarda oluşturulacak çalışma grupları enerji güvenliği, açık deniz doğal gaz projeleri, altyapı yatırımları, inovasyon ve araştırma alanlarında somut hedefler belirlemek üzere bir araya gelecek.

GKRY'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, bakanlar düzeyinde alınan Doğu Akdeniz Enerji Merkezi kurulması kararının siyasi ve jeostratejik açıdan büyük önem taşıdığını ifade etti. Letymbiotis, söz konusu girişimin bölgedeki enerji denkleminde yeni bir dönemin kapısını aralayabileceğini savundu.