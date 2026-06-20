Yurt dışında huzurlu, bütçe dostu ve kaliteli bir emeklilik hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği "2026 Emeklilik Yurt Dışı Endeksi" sonuçları yayımlandı. Expatriate Group tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, uluslararası emeklilik göçünün yeni rotalarını gözler önüne seriyor.
Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var
2026 Emeklilik Yurt Dışı Endeksi verileri belli oldu. Expatriate Group tarafından hazırlanan kapsamlı raporda dünyanın en iyi emekli ülkeleri belirlendi. Listede sürpriz ülkelerin olması dikkat çekti.Kaynak: Haber Merkezi
Araştırma sonuçları, küresel emeklilik trendinin uygun yaşam maliyetleri ve sıcak iklimleriyle öne çıkan Asya ile Latin Amerika ülkelerine kaydığını gösteriyor.
Avrupa kıtasından yalnızca Portekiz ve İspanya'nın tutunabildiği en cazip 10 emeklilik rotası şu şekilde sıralandı:
Filipinler
Tayland
Kolombiya
Meksika
Endonezya
Kosta Rika
Panama
Portekiz
İspanya
Peru
Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Avrupa kıtasının listedeki zayıf temsili oldu. İlk on ülke arasına Avrupa'dan sadece Portekiz ve İspanya girmeyi başarırken, listeyi ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya ve Latin Amerika ülkeleri domine etti. Türkiye ise listede yer almadı.
Expatriate Group'un hazırladığı endekste ülkeler yalnızca ekonomik açıdan değil, emeklilerin günlük yaşam standartlarını doğrudan etkileyen çok yönlü parametreler üzerinden değerlendirildi. Emeklilerin ülke seçiminde öne çıkan faktörler; sağlık sistemi, yaşam maliyeti, iklim, coğrafya, bürokratik kolaylıklar ve sosyal çevre oldu.
Uzman değerlendirmelerine göre; Akdeniz ülkeleri, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'daki belirli destinasyonlar cazibesini artırmaya devam ediyor.
Dünyanın pek çok bölgesindeki yüksek enflasyon ve artan yaşam giderleri, emeklileri daha uygun maliyetle daha yüksek bir yaşam kalitesi sunan bu alternatif coğrafyalara yönlendiriyor.