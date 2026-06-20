Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var

Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var

2026 Emeklilik Yurt Dışı Endeksi verileri belli oldu. Expatriate Group tarafından hazırlanan kapsamlı raporda dünyanın en iyi emekli ülkeleri belirlendi. Listede sürpriz ülkelerin olması dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 1

Yurt dışında huzurlu, bütçe dostu ve kaliteli bir emeklilik hayali kuran milyonlarca kişinin merakla beklediği "2026 Emeklilik Yurt Dışı Endeksi" sonuçları yayımlandı. Expatriate Group tarafından hazırlanan kapsamlı rapor, uluslararası emeklilik göçünün yeni rotalarını gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 2

Araştırma sonuçları, küresel emeklilik trendinin uygun yaşam maliyetleri ve sıcak iklimleriyle öne çıkan Asya ile Latin Amerika ülkelerine kaydığını gösteriyor.

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 3

Avrupa kıtasından yalnızca Portekiz ve İspanya'nın tutunabildiği en cazip 10 emeklilik rotası şu şekilde sıralandı:

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 4

Filipinler

Tayland

Kolombiya

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 5

Meksika

Endonezya

Kosta Rika

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 6

Panama

Portekiz

İspanya

Peru

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 7

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Avrupa kıtasının listedeki zayıf temsili oldu. İlk on ülke arasına Avrupa'dan sadece Portekiz ve İspanya girmeyi başarırken, listeyi ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya ve Latin Amerika ülkeleri domine etti. Türkiye ise listede yer almadı.

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 8

Expatriate Group'un hazırladığı endekste ülkeler yalnızca ekonomik açıdan değil, emeklilerin günlük yaşam standartlarını doğrudan etkileyen çok yönlü parametreler üzerinden değerlendirildi. Emeklilerin ülke seçiminde öne çıkan faktörler; sağlık sistemi, yaşam maliyeti, iklim, coğrafya, bürokratik kolaylıklar ve sosyal çevre oldu.

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 9

Uzman değerlendirmelerine göre; Akdeniz ülkeleri, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'daki belirli destinasyonlar cazibesini artırmaya devam ediyor.

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Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var - Resim: 10

Dünyanın pek çok bölgesindeki yüksek enflasyon ve artan yaşam giderleri, emeklileri daha uygun maliyetle daha yüksek bir yaşam kalitesi sunan bu alternatif coğrafyalara yönlendiriyor.

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