Dünyanın en iyi emekli ülkeleri belli oldu: Listede sürprizler var

Araştırmanın en dikkat çekici sonuçlarından biri ise Avrupa kıtasının listedeki zayıf temsili oldu. İlk on ülke arasına Avrupa'dan sadece Portekiz ve İspanya girmeyi başarırken, listeyi ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya ve Latin Amerika ülkeleri domine etti. Türkiye ise listede yer almadı.