Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var

Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var

Tarım arazilerinin bölünmesiyle hızla çoğalan "hobi bahçeleri" krizinde beklenen yasal düzenleme Resmi Gazete'de. Yasa, doğrudan bir yıkım kararı içermese de kaçak yapıların kullanımını fiilen çok zorlaştıracak.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 1

Türkiye genelinde tarım arazilerinin bölünmesiyle hızla çoğalan "hobi bahçeleri" krizinde beklenen yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hobi bahçesi sahiplerini tedirgin eden "toplu yıkım" iddialarını boşa çıkaran yeni yasa, mevcut yapıların yıkılmasından ziyade tarım alanlarını korumayı ve yeni kaçak yapılaşmaların önüne geçmeyi hedefliyor.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 2

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve büyük bir paniğe yol açan tüm hobi bahçelerinin yıkılacağı yönündeki söylentiler, yasanın yayımlanmasıyla geçerliliğini yitirdi.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 3

Yeni düzenlemede, halihazırda var olan hobi bahçelerinin topluca yıkılmasına dair özel bir hüküm yer almıyor. Yasanın temel amacı, tarım arazilerini güvence altına alarak kaçak yapılaşmaya karşı kalıcı ve kesin bir set çekmek olduğu belirtiliyor.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 4

Yasa, doğrudan bir yıkım kararı içermese de kaçak yapıların kullanımını fiilen çok zorlaştıracak sert caydırıcı tedbirler barındırıyor.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 5

Tarım arazileri üzerine izinsiz inşa edilen hiçbir yapıya bundan sonra elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 6

Bu yasağı delerek kaçak yapılara altyapı hizmeti sağlayan kişi veya kurumlara, bağlanan her bir abonelik başına 100 bin TL idari para cezası kesilecek.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 7

Getirilen kısıtlamalar yalnızca geleneksel betonarme yapılarla sınırlı kalmadı. Son dönemde popülerleşen alternatif barınma sistemleri de yasanın radarında bulunuyor.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 8

Buna göre; tarım arazilerine izinsiz olarak konumlandırılan konteynerler, prefabrik evler ve "tiny house" (tekerlekli/küçük ev) gibi yapılar da abonelik yasaklarına ve para cezalarına tabi olacak.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 9

Mevcut yapılar için yeni bir yıkım maddesi getirilmemesinin ardında, konunun geçtiğimiz aylarda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alınması yatıyor.

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Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var - Resim: 10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına hobi bahçeleri meselesinin vatandaşları mağdur etmeyecek bir formülle çözülmesi talimatını vermişti. Yürürlüğe giren yeni yasa, mevcut kullanıcıları doğrudan tahliye etmese de altyapı yasaklarıyla bu alanlardaki yaşamı fiilen kısıtlamış olacak.

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