Türkiye genelinde tarım arazilerinin bölünmesiyle hızla çoğalan "hobi bahçeleri" krizinde beklenen yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hobi bahçesi sahiplerini tedirgin eden "toplu yıkım" iddialarını boşa çıkaran yeni yasa, mevcut yapıların yıkılmasından ziyade tarım alanlarını korumayı ve yeni kaçak yapılaşmaların önüne geçmeyi hedefliyor.
Hobi bahçelerine üç yasak geldi: Para cezası da var
Tarım arazilerinin bölünmesiyle hızla çoğalan "hobi bahçeleri" krizinde beklenen yasal düzenleme Resmi Gazete'de. Yasa, doğrudan bir yıkım kararı içermese de kaçak yapıların kullanımını fiilen çok zorlaştıracak.Gülsüm Hülya Sundu
Kamuoyunda uzun süredir tartışılan ve büyük bir paniğe yol açan tüm hobi bahçelerinin yıkılacağı yönündeki söylentiler, yasanın yayımlanmasıyla geçerliliğini yitirdi.
Yeni düzenlemede, halihazırda var olan hobi bahçelerinin topluca yıkılmasına dair özel bir hüküm yer almıyor. Yasanın temel amacı, tarım arazilerini güvence altına alarak kaçak yapılaşmaya karşı kalıcı ve kesin bir set çekmek olduğu belirtiliyor.
Yasa, doğrudan bir yıkım kararı içermese de kaçak yapıların kullanımını fiilen çok zorlaştıracak sert caydırıcı tedbirler barındırıyor.
Tarım arazileri üzerine izinsiz inşa edilen hiçbir yapıya bundan sonra elektrik, su ve doğal gaz aboneliği verilmeyecek.
Bu yasağı delerek kaçak yapılara altyapı hizmeti sağlayan kişi veya kurumlara, bağlanan her bir abonelik başına 100 bin TL idari para cezası kesilecek.
Getirilen kısıtlamalar yalnızca geleneksel betonarme yapılarla sınırlı kalmadı. Son dönemde popülerleşen alternatif barınma sistemleri de yasanın radarında bulunuyor.
Buna göre; tarım arazilerine izinsiz olarak konumlandırılan konteynerler, prefabrik evler ve "tiny house" (tekerlekli/küçük ev) gibi yapılar da abonelik yasaklarına ve para cezalarına tabi olacak.
Mevcut yapılar için yeni bir yıkım maddesi getirilmemesinin ardında, konunun geçtiğimiz aylarda AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında ele alınması yatıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarına hobi bahçeleri meselesinin vatandaşları mağdur etmeyecek bir formülle çözülmesi talimatını vermişti. Yürürlüğe giren yeni yasa, mevcut kullanıcıları doğrudan tahliye etmese de altyapı yasaklarıyla bu alanlardaki yaşamı fiilen kısıtlamış olacak.