SGK borçlarında yapılandırma: İcra ve hacizler kalkıyor, teminatsız limit değişti

Vade İki Katına Çıktı: Tam 72 Ay Taksit İmkanı

Üretim, yatırım ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmayı sosyal kalkınmanın temel şartı olarak gördüklerini ifade eden Bakan Işıkhan, işverenlerin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan SGK borçlarının tecil ve taksitlendirme süresi tam iki katına çıkarılarak 72 aya (6 yıl) uzatıldı. Bu sayede işletmeler borçlarını çok daha uzun bir vadede, nakit akışlarını sarsmadan ödeme imkanına kavuşacak.