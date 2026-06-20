Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Kars Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda düzenlenen ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile Vali Ziya Polat'ın da konuşma yaptığı basına açık toplantıda, Karslı iş adamları ve STK temsilcileriyle buluştu. İş dünyasının uzun süredir talep ettiği finansal esneklik adımlarını tek tek açıklayan Bakan Işıkhan, vadesi geçmiş SGK borçlarının yapılandırılmasında maliyetleri radikal şekilde düşürdüklerini ilan etti.
SGK borçlarında yapılandırma: İcra ve hacizler kalkıyor, teminatsız limit değişti
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş dünyasına can suyu olacak dev SGK paketini resmen duyurdu. Borç tecil süresi 36 aydan 72 aya çıkarılarak ikiye katlanırken; esnafı en çok zorlayan teminatsız tecil limiti 250 bin TL'den tam 10 milyon TL'ye yükseltildi. Faiz oranı yüzde 29'a düştü.Kaynak: İHA
Vade İki Katına Çıktı: Tam 72 Ay Taksit İmkanı
Üretim, yatırım ve istihdamın önündeki engelleri kaldırmayı sosyal kalkınmanın temel şartı olarak gördüklerini ifade eden Bakan Işıkhan, işverenlerin talepleri doğrultusunda hareket ettiklerini belirtti. Bu kapsamda, daha önce en fazla 36 ay olarak uygulanan SGK borçlarının tecil ve taksitlendirme süresi tam iki katına çıkarılarak 72 aya (6 yıl) uzatıldı. Bu sayede işletmeler borçlarını çok daha uzun bir vadede, nakit akışlarını sarsmadan ödeme imkanına kavuşacak.
KOBİ'lere Teminat Müjdesi: 250 Bin TL'den 10 Milyon TL'ye Yükseldi
İş dünyasının finansmana ve borç yapılandırmasına erişimini kolaylaştırmak amacıyla teminat şartlarında tarihi bir eşik aşıldı. Bakan Işıkhan, daha önce esnafın elini kolunu bağlayan 250 bin liralık teminatsız tecil limitinin tam 10 milyon liraya yükseltildiğini müjdeledi. Bu düzenleme sayesinde, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) hiçbir gayrimenkul rehnine veya banka teminat mektubuna ihtiyaç duymadan 10 milyon liraya kadar olan SGK borçlarını doğrudan ve kolayca yapılandırabilecek.
Tecil Faizi Yüzde 39'dan Yüzde29'a Çekildi: Eski Borçlular da Yararlanacak
İşletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletecek en somut adım ise faiz oranlarında atıldı. Bakan Işıkhan, piyasa faizlerinin koridorları zorladığı bu dönemde devletin uygulayacağı faiz oranını aşağı çektiklerini belirterek şu hayati açıklamayı yaptı:
"31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak başvurularda yıllık tecil faiz oranını yüzde 39’dan yüzde 29’a düşürdük. Bu uygulama işletmelerimize çok önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.
Ayrıca daha önce yapılandırılmış ve tecil edilmiş borçların da yüzde 29 faiz oranı üzerinden yeniden düzenlenebilmesinin önünü açtık. Mevcut yapılandırma sahibi işverenlerimiz de bu tarihi fırsattan sonuna kadar yararlanabilir."
"İşletmelerimizin Nefes Almasını Amaçlıyoruz"
SGK borcu bulunan tüm özel sektör işletmelerine ve belediyelere gecikmeden başvuru yapmaları yönünde çağrıda bulunan Bakan Işıkhan, devletin tüm imkanlarıyla üreten kesimin yanında olduğunu belirterek konuşmasını şu sözlerle tamamladı:
"Bu düzenlemeleri işletmelerimizin nefes almasını sağlamak, çalışanlarımızın işini korumak ve ekonomimizin çarklarının güçlü şekilde dönmesini temin etmek üzere hayata geçirdik. Hayırlı olsun. İnşallah hep birlikte ülkemizi ve şehrimizi hak ettiği konuma taşıma kararlılığımız doğrultusunda çalışmaya, üretmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz. Şehirlerimizin kalkınması için iş dünyamızın temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla birlikte ihtiyaçları belirlemeyi ve sorunları çözmeyi sürdüreceğiz."
Sosyal Güvenlik Kurumu, işveren prim borçları, Bağ-Kur borçları ve idari para cezalarını kapsayan yeni yapılandırma düzenlemesini duyurdu. Haciz ve icra işlemlerinin kaldırılacağı düzenlemede başvuru ve ödeme için son tarih de açıklandı.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla borç yapılandırmasına ilişkin yeni düzenlemeyi açıkladı. Yapılandırma, 4A işveren prim borçları, 4B Bağ-Kur prim borçları ve idari para cezalarını kapsıyor.
Borçlar yapılandırma kapsamına alındı
Düzenlemeye göre 2026 yılı Haziran ayı (dahil) öncesine ait borçlar ile 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tebliğ edilerek kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırma kapsamına dahil edildi. Uygulama, borçlu vatandaşlar ve işverenler için yeni bir ödeme kolaylığı sunuyor.
Haciz ve icra işlemleri kaldırılacak
İlk taksitin ödenmesiyle haciz, icra ve satış işlemleri durdurulacak; araçlar üzerindeki yakalama şerhleri kaldırılabilecek.
4 Haziran 2026 tarihinden önce başlatılan tecil işlemleri de bu yeniliklerden yararlanabilecek. Talep edilmesi ve şartların sağlanması halinde bu dosyalar için mevcut ödeme planına ilave 18 ila 36 ay arası ek süre verilecek.