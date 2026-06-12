Kaynak: AA

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki köklü iş birliğinin bölge istikrarına ve ortak geleceğe güç katmaya devam edeceğini vurguladı. TANAP'ın 8'inci yılına girdiğini hatırlatan Bayraktar, projenin stratejik önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye ve Azerbaycan kardeşliğinin sembolü, Güney Gaz Koridoru'nun belkemiği TANAP 8 yaşında. 2018'den bugüne kadar ülkemize 39,3 milyar, toplamda ise 99 milyar metreküpe yakın doğal gaz taşıyan bu dev proje sadece ülkemizin değil, Avrupa'nın da enerji arz güvenliğinin en büyük teminatıdır."

"İKİ DEVLET, TEK MİLLET" ŞİARIYLA DEV PROJE

Azerbaycan doğal gazını Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaştıran TANAP'ın, bölgesel enerji haritasındaki rolüne değinen Bakan Bayraktar, iki ülkenin ortak iradesine vurgu yaptı. Bayraktar, "'İki devlet, tek millet' şiarıyla omuz omuza hayata geçirdiğimiz bu işbirliği, bölgemizin istikrarına ve ortak geleceğimize güç katmaya devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.