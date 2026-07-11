Kaynak: Haber Merkezi

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türklerin can güvenliğini sağlamak amacıyla 1974 yılında düzenlendiği Barış Harekatı için "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı skandal bir karara imza attı.

Avrupa Parlamentosu (AP), 8 Temmuz 2026'da Yunan milletvekili Eleonora Meleti'nin raportörlüğündeki "1974 müdahalesinin Kıbrıslı kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkileri" başlıklı tartışmalı kararı 575 kabul, 33 ret ve 43 çekimser oyla kabul etti. Kararla birlikte Türkiye'nin adadaki varlığı ve garantörlük anlaşmasına dayananan 1974 yılındaki Barış Harekatı uluslararası hukuktan koparıldı. AP'nin tartışmalı kararına siyasilerden tepkiler de peş peşe geldi.

Karara Türkiye'den tepkiler çığ gibi büyürken, sert bir tepki de İYİ Parti'den geldi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, "Son derece ağır bir ön yargı ile hazırlanmış ve kurgulanmış bu raporu şiddetle reddediyoruz. Türkiye’nin, Avrupa Parlamentosu’nun aldığı bu kararı kınamakla kalmayıp, güçlü ve kararlı 'karşı bir hamle yapması' gerektiğine inanıyoruz. Konuyu bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdık." dedi.

Çömez'in açıklamaları şu şekilde;

Avrupa Parlamentosu’nun; geçen ay kabul ettiği raporda Türkiye aleyhine çok ağır eleştiriler yer alırken, 8 Temmuz 2026’da Strazburg’da yapılan genel kurul oylamasında yeni bir karar daha kabul edildi. Kararda özetle; 1974’teki Kıbrıs Barış Harekâtı "Türk işgali" olarak nitelendiriliyor. Türk askerinin adadaki varlığı "devam eden bir işgal" olarak değerlendiriliyor.

Ada sakinlerinin zorla yerlerinden göç ettirildikleri, bu nedenle psikolojik travma yaşadıkları ve uzun vadeli sosyoekonomik zararlar gördükleri vurgulanıyor. Ve tüm bunlar için tazminat talep ediliyor.

Son derece ağır bir ön yargı ile hazırlanmış ve kurgulanmış bu raporu şiddetle reddediyoruz. Türkiye’nin, Avrupa Parlamentosu’nun aldığı bu kararı kınamakla kalmayıp, güçlü ve kararlı "karşı bir hamle yapması" gerektiğine inanıyoruz. Konuyu bir soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdık.