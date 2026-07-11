Türkiye ile Kuzey Kıbrıs birbirine bağlanıyor: 8 milyarlık doğal gaz sürprizi

İmzalanan mutabakat zaptı ile sadece bir iletim hattı değil, alım terminalleri ve yardımcı tesislerin de içinde bulunduğu kapsamlı bir altyapının inşa süreci başlatılmış oldu. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, KKTC'de başta elektrik üretimi olmak üzere birçok alanda doğal gaz kullanımına geçilmesi planlanıyor.