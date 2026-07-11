Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, enerji arz güvenliğini doğrudan etkileyecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel’in katılımıyla KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törende, iki ülkeyi deniz altından birbirine bağlayacak doğal gaz boru hattı projesi için resmi mutabakat zaptı imzalandı.
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs birbirine bağlanıyor: 8 milyarlık doğal gaz sürprizi
Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında, enerji arz güvenliğini doğrudan etkileyecek yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. iki ülkeyi deniz altından birbirine bağlayacak hat için anlaşma imzalandı.Kaynak: AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, projenin rotasını Anamur'dan başlayıp Teknecik'e uzanacak bir hat olarak detaylandırdı.
İmzalanan mutabakat zaptı ile sadece bir iletim hattı değil, alım terminalleri ve yardımcı tesislerin de içinde bulunduğu kapsamlı bir altyapının inşa süreci başlatılmış oldu. Projenin hayata geçmesiyle birlikte, KKTC'de başta elektrik üretimi olmak üzere birçok alanda doğal gaz kullanımına geçilmesi planlanıyor.
Bu adımın, adanın enerji arz güvenliğini sağlamlaştırmasının yanı sıra ekonomik istikrara ve sanayideki rekabet gücüne doğrudan katkı sunması bekleniyor.
Son beş yılda enerji sektörüne 8 milyar liranın üzerinde destek sağlayan Türkiye'nin, 2026 yılı için de bu alandaki projelere 560 milyon liralık yeni bir kaynak ayırdı.
Doğal gazın adaya ulaşmasından önceki süreçte, elektrik ihtiyacını güvence altına almak için çeşitli geçici çözümler de devreye sokulmuştu. Bu kapsamda Teknecik Santrali'nde toplam 175 megavat kurulu güce sahip yedi adet mobil elektrik santrali faaliyete geçirilmiş, KIB-TEK'in akaryakıt temininden altyapı bakımına ve navlun giderlerine kadar birçok ihtiyacına destek sağlanmıştı.
Yapılan açıklamalarda enerji yatırımlarının yanı sıra; adaya deniz altından ulaştırılan 330 milyon metreküp su, Güzelyurt Ovası'ndaki tarımsal sulama çalışmaları, 850 kilometreyi aşan karayolu ağı ve yeni sağlık tesisleri gibi dev altyapı projeleri de hatırlatıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, telekomünikasyon altyapısının yenilenmesi sürecinin henüz usul yönünden tamamlanamadığını ve bürokratik engellere takıldığını belirtti. Bu gecikme nedeniyle Kıbrıs halkının daha ucuz ve kaliteli haberleşme hizmetine erişiminin ertelendiği vurgulandı.
İlgili yasal prosedürlerin tamamlanmasının hemen ardından, öncelik yoğun nüfuslu bölgelere verilmek üzere tüm adayı kapsayacak fiber altyapı yenileme çalışmalarının bir yıl içinde bitirilmesi hedefleniyor.