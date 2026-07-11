Türk Bayrağını yere atmıştı: Aynı gün yakalandı

Polis ekiplerinin görüştüğü kızı Rabia Gül B., babasının Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce yattığını ancak kendilerine herhangi bir sağlık raporu verilmediğini, ayrıca aile bireylerinden hiçbirinin babasıyla görüşmediğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Cafer B. ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’ suçundan adliyeye sevk edildi.