Kağıthane’de yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin dış cephesinde asılı Türk bayrağını yerinden sökerek yere attı. İhbar üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmada Cafer B.’yi (51) aynı gün yakaladı. 11 suç kaydı bulunan şüphelinin ifadesinde, sinir hastalığı nedeniyle zaman zaman kendisini kaybettiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemelerde ise herhangi bir sağlık raporuna rastlanmadı. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Türk Bayrağını yere atmıştı: Aynı gün yakalandı
İstanbul Kağıthane’de bir iş yerinin dış cephesinde asılı duran Türk bayrağını söküp yere atan şüpheli, aynı gün yakalandı. Saldırganın "Kendimi kaybediyorum" savunmasına rağmen, iddia ettiği sinir hastalığına dair hiçbir rapor bulunamadı.Kaynak: DHA
Yeşilce Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin dış cephesinde asılı bulunan Türk bayrağını yerinden sökerek yere attı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından işyeri sahibinin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
Emniyete götürülen Cafer B.’nin ifadesinde, ‘Sinir hastalığımdan kaynaklı arada sırada kendimi kaybediyorum’ dediği öğrenildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde ise şüphelinin bu beyanını doğrulayan herhangi bir sağlık raporuna rastlanmadı.
Yapılan araştırmada Cafer B.’nin daha önce iki kez cezaevine girip çıktığı, 2016 yılında eşinden boşandığı, bir oğlu ve bir kızı bulunduğu belirlendi.
Polis ekiplerinin görüştüğü kızı Rabia Gül B., babasının Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde daha önce yattığını ancak kendilerine herhangi bir sağlık raporu verilmediğini, ayrıca aile bireylerinden hiçbirinin babasıyla görüşmediğini söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Cafer B. ‘Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama’ suçundan adliyeye sevk edildi.