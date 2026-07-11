Üretim sahasını bin kat büyüttüler: Dünya’da tüketilenin yüzde 80’ini üretip servet kazanıyorlar

Ürünün sanayiye entegre edilmesi noktasında yerel dinamiklerin harekete geçeceğini müjdeleyen Vali Köşger, şunları kaydetti:

"Kekik bitkisinin etken maddesini ekstrakte ederek çıkararak bunu kekik yağından daha ilaç sanayinde, parfüm sanayinde nerede ne kullanılacaksa Pamukkale Üniversitemiz, Valiliğimiz, Kalkınma Ajancımız biz birlikte bir program yaparız inşallah. Bunun daha kıymetli, daha değerli hale gelmesi için hep birlikte çalışmaları yürütürüz. Yani bu sadece kaba bir ürün olarak değil; esas yükte hafif, pahada ağır ilaç etken maddesi ve parfüm sanayinde kullanılacak şekilde geliştirmemiz lazım.”