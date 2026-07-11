HSBC, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarındaki olası değişiklikler ve dolardaki güçlenme trendi sebebiyle 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin ortalama altın fiyatı öngörülerini aşağı yönlü güncelledi.
İngiliz banka devi yıl sonu altın rakamını değiştirdi
İngiliz banka devi HSBC, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin altın fiyatı tahminlerinde değişikliğe gitti.Gülsüm Hülya Sundu
Bankanın paylaştığı yeni rapora göre, 2026 yılı için daha önce ons başına 4 bin 864 dolar olarak açıklanan ortalama altın fiyatı beklentisi 4 bin 560 dolara çekildi.
2027 yılı tahmini ise 5 bin dolardan 4 bin 925 dolara indirildi. Yılın geri kalan bölümünde altının ons fiyatının 3 bin 800 ile 4 bin 700 dolar bandında işlem görebileceğini öngören banka, 2026 yılı kapanış hedefini 4 bin 750 dolar, 2027 yıl sonu hedefini ise 5 bin 25 dolar olarak belirledi.
Altın piyasasında bu hafta yaşanan dalgalanmalarda, Orta Doğu'daki çatışmaların enflasyon kaygılarını körüklemesi ve Fed'in para politikası görünümünde daha şahin bir tutum benimsemesi etkili oldu.
Konuyla ilgili bir bilgilendirme notu kaleme alan HSBC ekonomistleri, fiyatlamalardaki değişimi şu sözlerle özetledi:
"ABD para politikasına yönelik değişen algılar ve bu durumun dolar üzerinde yarattığı güçlenme etkisi, altın satışlarının ve fiyat düşüşlerinin ardındaki temel itici güç olarak öne çıkıyor."
Uzmanlar ayrıca, son yıllarda altının yükseliş trendine büyük katkı sağlayan merkez bankası alımlarında ivme kaybı yaşandığına dikkat çekti.
Buna karşın, uzun vadeli rezerv çeşitlendirme stratejilerinin fiyatlara destek olmayı sürdüreceği vurgulandı.
Raporda dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise borsa yatırım fonları (ETF) cephesinde oldu; yılın ilk yarısında gözlemlenen yoğun fon çıkışlarının, ikinci yarıda yerini kısmen girişlere bırakabileceği ifade edildi.
Tahminlerde yapılan aşağı yönlü revizyonlara rağmen HSBC analistleri, piyasada yaşanabilecek olası kayıpların sınırlı kalacağına inanıyor.
Piyasanın büyük bir bölümünün halihazırda daha yüksek faiz ve daha güçlü dolar ortamını fiyatlayarak uyum sağladığı belirtiliyor.
Orta Doğu'daki çatışma ortamının altın fiyatları üzerinde baskı yaratma potansiyelini koruduğuna işaret eden banka, özellikle İran eksenli gelişmelerin fiyatlarda tek başına uzun süreli bir düşüş trendi yaratmasını beklemediklerinin altını çizdi.