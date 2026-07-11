İngiliz banka devi yıl sonu altın rakamını değiştirdi

2027 yılı tahmini ise 5 bin dolardan 4 bin 925 dolara indirildi. Yılın geri kalan bölümünde altının ons fiyatının 3 bin 800 ile 4 bin 700 dolar bandında işlem görebileceğini öngören banka, 2026 yılı kapanış hedefini 4 bin 750 dolar, 2027 yıl sonu hedefini ise 5 bin 25 dolar olarak belirledi.