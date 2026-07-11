Ev hanımlarının yeni favorisi: Alüminyum folyo hilesiyle bulaşıklar ışıl ışıl

Bu pratik yöntemi deneyen birçok kişi metal mutfak gereçlerinde daha parlak bir görünüm elde ettiğini belirtirken, en iyi sonucu almak için bulaşık makinesinin düzenli bakımının yapılması ve uygun parlatıcı ile deterjan kullanımının da ihmal edilmemesi tavsiye ediliyor.