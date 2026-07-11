SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı

Yapılan yüzde 17,76 oranındaki zammın ardından kök maaşı 18 bin lira olan bir emeklinin aylığı 21 bin 196 liraya çıkıyor. Fakat en düşük emekli aylığı da aynı oranda artırılarak 23 bin 552 lira olarak belirlendiği için bu kişi temmuz ayında 21 bin 196 lirasını alacak, en düşük aylığa tamamlanacak olan fark tutarı ise ağustos ayında ödenecek.