Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı

SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin zamlı maaşına dair çarpıcı detayları canlı yayında paylaştı.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 1

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zamlı temmuz maaşlarının ödeme takvimi kesinleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un YouTube kanalı üzerinden yaptığı açıklamalara göre, enflasyon farkı yansıtılmış yeni maaşlar tahsis numarasının son hanesine göre hesaplara geçecek.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 2

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödemeler;

tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için 17 Temmuz'da başlayıp, sırasıyla;

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 3

7 olanlara 18 Temmuz,

5 olanlara 19 Temmuz,

3 olanlara 20 Temmuz,

1 olanlara 21 Temmuz,

8 olanlara 22 Temmuz,

6 olanlara 23 Temmuz,

4 olanlara 24 Temmuz,

2 olanlara 25 Temmuz

ve 0 olanlara 26 Temmuz'da yapılacak.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 4

Ancak en düşük emekli aylığına yapılacak ilave artış bu ödeme takvimine yetişmeyecek. Erdursun, enflasyon farkı dışında beklenen yasal düzenlemenin temmuz maaşlarına yansımayacağını vurguladı.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 5

İlgili yasal düzenlemenin Meclis'ten geçip Cumhurbaşkanı onayıyla Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacağı, dolayısıyla hem yeni taban aylık tutarının hem de oluşan temmuz farklarının ağustos ayında hesaplara yatırılacağı belirtildi.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 6

Mevcut tabloda en düşük aylık uygulamasından yararlanan emekli sayısının kök maaş hesaplamaları nedeniyle 5,5 milyona ulaştığına dikkat çekiliyor.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 7

Yapılan yüzde 17,76 oranındaki zammın ardından kök maaşı 18 bin lira olan bir emeklinin aylığı 21 bin 196 liraya çıkıyor. Fakat en düşük emekli aylığı da aynı oranda artırılarak 23 bin 552 lira olarak belirlendiği için bu kişi temmuz ayında 21 bin 196 lirasını alacak, en düşük aylığa tamamlanacak olan fark tutarı ise ağustos ayında ödenecek.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 8

Benzer şekilde, kök maaşı 19 bin lira olan bir emeklinin geliri aynı zam oranıyla 22 bin 374 liraya ulaşıyor; 23 bin 552 liralık yeni sınıra ulaşmak için gereken 1.178 liralık fark da yine ağustos ayındaki ödemelere yansıtılacak.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 9

Dul ve yetim aylığı alan hak sahiplerinin ödemeleri ise doğrudan 23 bin 552 liralık taban fiyata tamamlanmayacak.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 10

Hak sahipleri, vefat eden sigortalının aylığı üzerinden sahip oldukları yüzde 25, yüzde 50 veya yüzde 75'lik hisse oranlarına göre zamlı aylıklarını almaya devam edecekler.

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SGK uzmanı Özgür Erdursun emeklinin zamlı maaş tarihini açıkladı - Resim: 11

Bu kapsamda temmuz ayında yaklaşık 4,7 milyon emekli ile dul ve yetim aylığı alan vatandaş, sadece mevcut sisteme göre hesaplanmış zamlı ödemelerini alacak ve yasal düzenlemeden doğacak ek ödemeler için ağustos ayını bekleyecek.

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