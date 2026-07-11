Ankara'da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve yaklaşık 30 kişilik ekibi, hobi amaçlı başladıkları kırıntı altın madenciliği kapsamında Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki dere ve akarsuları adeta birer cevher kuyusuna dönüştürüyor.
Hobi olarak başladılar dereden altın topluyorlar
Ankara’da yaşayan Hamza Kındımoğlu ve 30 kişilik ekibi, Ankara ve çevre illerdeki akarsularda hobi amaçlı yaptıkları çalışmalarla günde tam 20 grama kadar altın bulduklarını açıkladı, 'hemen hemen her ilimizde altın var' diyen Kındımoğlu işin püf noktalarını tek tek sıraladı.Kaynak: İHA
"Türkiye Çapında Hemen Hemen Her İlde Altın Çıkıyor, Dereyi İyi Okumak Şart!"
Kırıntı altın madenciliğine gözü kapalı girilmemesi gerektiğinin, işin arkasında büyük bir bilim ve eğitim yattığının altını çizen Hamza Kındımoğlu, işin püf noktalarını şu sözlerle aktardı: "Ekibimizde yaklaşık 30 kişi var, bunların 9'u usta. Ekibimizin içinde çeşitli meslek dallarından asker, polis, makine mühendisi, esnaf arkadaşlarımız var. Bunlarla zaman zaman toplanıp doğalarda, derelerde keşifler yapıyoruz, kırıntı madeni arıyoruz. Daha sonra çalıştığımız yerleri mıntıka temizliğini yapıp, fidanlarımızı dikiyoruz.
Ayrıca ekibe katılan herkesin 2 adet çetin ceviz fidanı dikme zorunluluğu vardır. Türkiye çapında hemen hemen her ilde altın çıkıyor diyebiliriz. Yalnız her derede altın olmuyor, bilinçli aramak gerekiyor. Bu işi yapacak olan arkadaşların eğitim alması gerekiyor. Örneğin derede altın ararken taşların yapısını iyi bilmesi lazım, dereyi iyi okuyabilmesi lazım. Bir derede altın varsa o derenin her tarafında altın yoktur."
"Kil Çukuruna Denk Geldiğimizde Tek Seferde 20-30 Gram Buluyoruz!"
Doğadan çıkarılan altın miktarının bölgenin jeolojik yapısına ve şansa göre nasıl değiştiğini anlatan Kındımoğlu, madenciliğin bilinmeyen bilançosunu deşifre etti: "Ekibimiz hobi amaçlı kurulmuş bir ekiptir. Türkiye çapında bu işi gelir kaynağına çevirmiş arkadaşlarımız da var. Bu iş bilinçli yapıldığı sürece günde 1 gram da bulabilirsiniz, 3 gram da bulabilirsiniz.
Çok güzel kil çukurlarına denk gelip de 20-30 gram altını tek seferde bulabilirsiniz. Bazen hiç altın bulamadığımız da oluyor. Bu işe ilk başladığımız zamanlar ekipçe az kişiydik. Bir yıl boyunca hiç dere bulamadık, ufacık bir altın bizi sevindiriyordu. Ekip olarak kalabalık olduğumuz için daha geniş çaplı bir keşif yapabiliyoruz. Günde yarım gram bulduğumuz da oluyor, 18-20 gram altın bulduğumuz da oluyor. Rakamlar net değil, değişiklik gösterebiliyor."
"Yasal Sınırlar Net: Doğayı Deforme Etmeyen Savak Kullanımı Serbest"
Vatandaşların ceza alma korkusu olmadan bu işi nasıl yapabileceğine dair yasal sınırları çizen usta madenci, yasaklı bölgeleri sert sözlerle hatırlattı: "Belirli boydaki savaklarla çalışıldığı zaman ve doğaya zarar verilmediği zaman herhangi bir yasağı yok. Sit alanlarına girilmemesi gerekiyor. Maden sahaları bölgelerinde çalışma yapılmaması gerekiyor, buralar yasak bölgeler. Onun haricinde dere kenarında doğayı deforme etmeden çalışmalar yapabilirsiniz."
"Dere Kenarında Yatan Altın İthalatı Düşürür, Eritip Sertifikayla Satıyoruz"
Çıkarılan kırıntı altınların nasıl paraya dönüştürüldüğünü ve bu sistemin Londra piyasalarından altın ithal eden Türkiye ekonomisine nasıl bir kalkan olacağını belirten Kındımoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Dere kenarında yatan altının ülkemize, ekonomimize hiçbir faydası yok.
Bin tane hobici olsa ve o bin hobici günde bir gram altın çıkartsa, Türkiye ekonomisine bir kilo altın kazandırmış oluruz. Dolayısıyla altın ithalatımızı ciddi anlamda düşürmüş oluruz. Bu yerden bakıldığı zaman kırıntı madenciliğin ekonomiye katkısı bile vardır. Elde edilen altınlar ayar evlerinde eritilerek sertifikalandırılıyor, ardından sertifikasıyla birlikte herhangi bir kuyumcuda satılabiliyor."
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