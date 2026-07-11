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Kaynak: DHA

Tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlıktan dolayı dün akşam hastaneye kaldırılan ve geceyi hastanede geçiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman taburcu edildi. Genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilden Erhürman’ın tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı ve hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Erhürman’ın tüm tetkiklerinin olumlu sonuçlandığı ve hekimlerinin tavsiyesi doğrultusunda bir süre istirahat edeceği açıklandı.

NE OLMUŞTU?

Erhürman, dün akşam tansiyon düşüklüğüne bağlı rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırılmıştı.

Ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne kaldırılan Erhürman geceyi hastanede geçirmişti.